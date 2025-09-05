chandra grahan lunar eclipse on 7 september time blood moon kab dikhega Chandra Grahan : बेहद खास है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण, रात 11 बजे से दिखने लगेगा ब्लड मून, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Chandra Grahan : बेहद खास है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण, रात 11 बजे से दिखने लगेगा ब्लड मून

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 11:54 AM
Chandra Grahan : भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी 7 सितंबर 2025 को इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से यह खास माना जा रहा है।पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगा। इसका मध्य काल रात 11 बजकर 41 मिनट पर रहेगा और समाप्ति रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगी। इस तरह यह ग्रहण कुल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी लग जाते हैं। सूतक का प्रारम्भ 12:19 पी एम से हो जाएगा और सूतक समाप्त 8 सितंबर को रात्रि में 01:26 ए एम पर होगा।बच्चों, बृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिये सूतक का प्रारम्भ 7 सितंबर को शाम को 06:36 पी एम से होगा।

बेहद खास होगा चंद्र ग्रहण- यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है, तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है। जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को रात्रि 11 बजे से ब्लड मून दिखने लगेगा।

चंद्र ग्रहण और सूतक काल में इन बातों का रखें ध्यान- किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान न करें। हालांकि आप मंत्र जप, नाम जप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान मंत्र जप और नाम जप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए‌। उन्हें इस दौरान घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, इस दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के औजारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

