Chandra Grahan : 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, दिन से ही लग जाएगा सूतक, जानें टाइमिंग से लेकर सबकुछ
भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 सितम्बर दिन रविवार को संपूर्ण भारत में चन्द्र ग्रहण दिखाई देगा। 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा।
Chandra Grahan : भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 सितम्बर दिन रविवार को संपूर्ण भारत में चन्द्र ग्रहण दिखाई देगा। 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है, तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है। जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसेफिक और इंडियन ओसियन में भी दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी लग जाते हैं।
चन्द्र ग्रहण प्रारम्भ - 09:58 पी एम
चन्द्र ग्रहण समाप्त - 01:26 ए एम, सितम्बर 08
स्थानीय ग्रहण की अवधि - 03 घण्टे 28 मिनट्स 02 सेकण्ड्स
उपच्छाया से पहला स्पर्श - 08:59 पी एम
प्रच्छाया से पहला स्पर्श - 09:58 पी एम
खग्रास प्रारम्भ - 11:01 पी एम
परमग्रास चन्द्र ग्रहण - 11:42 पी एम
खग्रास समाप्त - 12:22 ए एम, सितम्बर 08
प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श - 01:26 ए एम, सितम्बर 08
उपच्छाया से अन्तिम स्पर्श - 02:24 ए एम, सितम्बर 08
खग्रास की अवधि - 01 घण्टा 21 मिनट्स 27 सेकण्ड्स
खण्डग्रास की अवधि - 03 घण्टे 28 मिनट्स 02 सेकण्ड्स
उपच्छाया की अवधि - 05 घण्टे 24 मिनट्स 37 सेकण्ड्स
चन्द्र ग्रहण का परिमाण - 1.36
उपच्छाया चन्द्र ग्रहण का परिमाण - 2.34
सूतक प्रारम्भ - 12:19 पी एम
सूतक समाप्त - 01:26 ए एम, सितम्बर 08
बच्चों, बृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिये सूतक प्रारम्भ - 06:36 पी एम
बच्चों, बृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिये सूतक समाप्त - 01:26 ए एम, सितम्बर 08