Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण लगते ही क्यों बजाते हैं शंख और घंटी?

चंद्र ग्रहण का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आज कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:29 PM
Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आज कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे मूर्तियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण का समय ‘सूतक काल कहलाता है। इसे शुद्धि और पवित्रता के लिहाज से अनुकूल नहीं माना जाता। लिहाजा मंदिर में पूजा-पाठ और देवदर्शन स्थगित कर दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे हवन और पूजा-पाठ प्रतिबंधित होता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसकी वजह से ही किसी भी तरह का शुभ कार्य करना इस दौरान मना होता है। बताया कि इस दौरान भक्त जहां हैं वहीं महामृत्युंजय मंत्र के साथ अनेक दिव्य मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण लगते ही शंख और घंटी बजाने की परंपरा है। आइए जानते हैं, चंद्र ग्रहण लगते ही शंख और घंटी क्यों बजाई जाती हैं-

चंद्र ग्रहण लगते ही शंख, घंटी और अन्य धार्मिक उपकरण बजाने की प्रथा वैदिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है।

आध्यात्मिक कारण- चंद्र ग्रहण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस वजह से शंख, घंटी बजाई जाती है। शंख, घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूरी होती है और वातावरण शुद्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि शंख और घंटी की आवाज से ग्रहण के दौरान उत्पन्न अंधकार और अराजकता दूर हो जाती है।

वैज्ञानिक/भौतिक कारण- शंख, घंटी की आवज से निकलने वाली ध्वनि तरंगें बहुत दूर तक फैलती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संगीतात्मक और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां वातावरण में सकारात्मक कंपन पैदा करती हैं। ये कंपन मन और मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं, जिससे तनाव कम होता है और जीवन सकारात्मक होता है।

