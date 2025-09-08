Chandra Grahan khatam hone ke baad kare ye kaam what to do after lunar eclipse Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर करें ये काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर करें ये काम

Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर करें ये काम

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था जो 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू हुआ और 11 बजकर 1 मिनट से ब्लड मून भी दिखाई देने लगा। 12 बजकर 32 मिनट तक ब्लड मून दिखाई देखा। 1 बजकर 26 मिनट पर जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 12:01 AM
Chandra Grahan : साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था जो 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू हुआ और 11 बजकर 1 मिनट से ब्लड मून भी दिखाई देने लगा। 12 बजकर 32 मिनट तक ब्लड मून दिखाई देखा। 1 बजकर 26 मिनट पर जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे। ग्रहण की समाप्ति के बाद ही सूतक काल भी समाप्त होता है। चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, जो ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद कुछ विशेष कार्य करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या करना शुभ रहता है...

चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सबसे पहले स्नान करें। अगर आप किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान कर सकते हैं तो ऐसा करें। नहीं तो घर में ही स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। आमतौर पर ग्रहण के बाद पूरे घर की सफाई की जाती है। मंदिर की सफाई की जाती है। लेकिन ग्रहण रात्रि में समाप्त हो रहा है जिस वजह से स्नान करने के बाद कुछ देर आराम कर लें और सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने के बाद बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सभी देवी-देवताओं का गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें।

गाय को रोटी जरूर खिलाएं- सुबह गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है।

दान करें- किसी जरुरतमंद को दान अवश्य करें। दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।

