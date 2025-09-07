chandra grahan ke samay kaun sa mantra ka jaap karna chahie which mantra to chant during lunar eclipse Lunar Eclipse Mantra: चंद्र ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़chandra grahan ke samay kaun sa mantra ka jaap karna chahie which mantra to chant during lunar eclipse

Lunar Eclipse Mantra: चंद्र ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?

Lunar Eclipse Mantra: ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है। मान्यता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी हुई रहती है और ग्रहों का भी अशुभ प्रभाव रहता है। ग्रहण के समय ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:00 AM
share Share
Follow Us on
Lunar Eclipse Mantra: चंद्र ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?

Chandra Grahan Mantra: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है। साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण पर राहु और चंद्रमा मिलकर ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना है, जिसका प्रभाव नकारात्मक रहता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान इष्ट देवी-देवताओं के नाम व कुछ मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही जन्मकुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और कार्यों की अड़चनें समाप्त होती हैं। जानें चंद्र ग्रहण के समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए।

चंद्र ग्रहण के समय करें इन मंत्रों का जाप:

1. चंद्रग्रहण के दौरान भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्' और चंद्रमा का मंत्र ''ऊं श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः'' का 108-108 बार जप करना चाहिए।

2. आप चंद्र ग्रहण के कारण नकारात्मक प्रभाव महसूस करते हैं तो, इस समय बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर? जानें टाइमिंग

कुंभ राशि में लगेगा यह चंद्र ग्रहण: आज का चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को लग रहा है। इसके साथ ही पितृ पक्ष भी आरंभ हो गए हैं। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है। ग्रहण के समय चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में विराजमान होंगे।

चंद्र ग्रहण किस समय होगा शुरू: भारतीय समय के अनुसार, रात्रि 9.57 बजे से 1.26 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही रात्रि 11.09 बजे पर इसका स्पर्शकाल शुरू होगा, रात्रि 11.42 बजे चंद्र ग्रहण का मध्यकाल होगा, जबकि रात्रि 12.23 बजे से इसका मोक्ष काल शुरू होगा। इस प्रकार यह 3 घंटे 29 मिनट रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, इस हिसाब से चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12.57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:आज 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के अलावा किन देशों में आएगा नजर?

सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए: धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दिन पूजा-अर्चना और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए‌, कहा जाता है कि इस दिन गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए‌। उन्हें इस दौरान घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, इस दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के औजारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।