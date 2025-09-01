चंद्रग्रहण: करीब 82 मिनट तक होगा चंद्र ग्रहण, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए

सितंबर महीने में चंद्रग्रहण समेत कई खास खगोलीय घटनाएं दिखने वाली हैं। इनमें पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण शामिल हैं। चंद्रग्रहण आप आंखों से देख सकेंगे। इस साल का पितृपक्ष में लगने वाला चंद्रग्रहण आप भारत समेत एशिया, अफ्रीका में देख सकेंगे। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है और यह भारत समेत एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों से दिखाई देगा। यह चंद्रग्रहण करीब 82 मिनट तक चलेगा। आपको बता दें कि यह ग्रहण रात में लग रहा है, तो इस समय वैसे ही भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह पहले साफ-सफाई करें और नहाकर ही पूजा पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। ग्रहण के बाद मूर्तियों को गंगाजल से धोकर पवित्र करते हैं। ग्रहण के दरमियान भगवान को छूने की मनाही होती है।