चंद्रग्रहण: करीब 82 मिनट तक होगा चंद्र ग्रहण, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए
धर्म न्यूज़

चंद्रग्रहण: करीब 82 मिनट तक होगा चंद्र ग्रहण, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए

Chandra Grahan : सितंबर महीने में चंद्रग्रहण समेत कई खास खगोलीय घटनाएं दिखने वाली हैं। इनमें पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण शामिल हैं। इस साल का पितृपक्ष में लगने वाला चंद्रग्रहण आप भारत समेत एशिया, अफ्रीका में देख सकेंगे। इस साल चंद्रग्रहण 82 मिनट लगेगा, जानें इस दौरान क्या काम नहीं करते हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 03:58 PM
चंद्रग्रहण: करीब 82 मिनट तक होगा चंद्र ग्रहण, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए

सितंबर महीने में चंद्रग्रहण समेत कई खास खगोलीय घटनाएं दिखने वाली हैं। इनमें पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण शामिल हैं। चंद्रग्रहण आप आंखों से देख सकेंगे। इस साल का पितृपक्ष में लगने वाला चंद्रग्रहण आप भारत समेत एशिया, अफ्रीका में देख सकेंगे। 7 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है और यह भारत समेत एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों से दिखाई देगा। यह चंद्रग्रहण करीब 82 मिनट तक चलेगा। आपको बता दें कि यह ग्रहण रात में लग रहा है, तो इस समय वैसे ही भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह पहले साफ-सफाई करें और नहाकर ही पूजा पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। ग्रहण के बाद मूर्तियों को गंगाजल से धोकर पवित्र करते हैं। ग्रहण के दरमियान भगवान को छूने की मनाही होती है।

ग्रहण के दौरान क्या नहीं करते हैं

ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करते हैं और रामायण आदि ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान पका हुआ खाना अपवित्र न हो, इसके लिए उसमें कुशा या तुलसी के पत्ते डालते हैं। खासकर पानी में आप ऐसा कर सकते हैं।गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए ग्रहण के बाद नहा धोकर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इस साल चंद्रग्रहण का सूतक दोपहर 12.57 पर शुरू हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही धार्मिक कामों वर्जित होते हैं। मंदिरों के पट इसलिए बंद हो जाते हैं। भगवान की आरती नहीं की जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ह भगवान की आरती की जाती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)