Chandra grahan:रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण 8 बजे से, क्या राखी बांधने का समय बदलेगा?
Chandra grahan 2026 date: इस साल के आखिरी चंद्रगहण का सभी इंतजार कर रहे हैं। ये रक्षा बंधन के दिन लग रहा है, इसका क्या असर आप पर होगा, क्या राखी बांधने का समय बदलेगा।
अभी 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपने देखा, अब आप चंद्रग्रहण की तैयारी करें, इस महीन ेदो ग्रहण का अजब संयोग है। अब 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा है। सावन मास का आखिरी दिन और रक्षा बंधन का पर्व होने के कारण इस ग्रहण का क्या असर आप पर होगा, क्या राखी बांधने का समय बदला जाएगा. इससे जुड़ी चीजें आप यहां जान सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इसलिए चंद्रमा की छाया पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। अगस्त में दो ग्रहण अपने आप में एक बड़ी घटना है।आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण की तरह यह भी नैरो पाथ में ही विजिबल होगा, रात को जहां चंद्रमा दिख रहा होगा, वहां इसे रात में देखा जा सकेगा।
कहां दिखाई देगा ग्रहण
खासकर अमेरिक, यूरोप, अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा।इसे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं।इसके लिए आंखों को किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है।
क्या चंद्रग्रहण का सूतक काल रहेगा?
हां चंद्रग्रहण का सूतक काल नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण जिस समय लग रहा है, उस समय भारत में चंद्रमा नहीं दिखेगा, इसलिए इस दिन चंद्रग्रहण का कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा। आमतौर पर अगर सूतक काल होता तो यहां रक्षा बंधन का पर्व ग्रहण समाप्त होने के बाद मनाया जाता। इसके कारण राखी बांधने का समय भी बदला जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए राखी बांधन के समय में बदलाव नहीं होगा। इसका कोईधार्मिक नियम नहीं माना जाता है।
कितने बजे लगेगा चंद्रग्रहण
आपको बता दें कि रक्षा बंधन के दिन सुबह 8 बजे चंद्रग्रहण शुरू होगा और सुबह 9.43 पर खत्म हो जाएगा। 11.22 मिनट पर ग्रहण का समापन होगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस समय सुबह हो रही होगी। इसकी पीक जब होगा जब 93 फीसदीचंद्रमा की डिस्क को धरती कवर कर लेगी। इससे सिल्वर लाइन दिखाई देगी।
किस राशि में लग रहा है ग्रहण
भारत में जिस समय ग्हण लगेगा, उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। दरअसल कुंभ राशि में इस समय राहु विराजमान हैं, इसलिए इस दौरान राशियों पर खास असर रहेगा। चंद्रग्रहण का असर आपकी राशि पर होगा, इसका असर करीब एक महीने तक माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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