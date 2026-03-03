Hindustan Hindi News
चंद्र ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट तक, नई दिल्ली में सिर्फ इतने मिनट तक ही दिखेगा ग्रहण का अद्भुत नजारा

Mar 03, 2026 02:19 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Chandra Grahan Kab Dekhe Lunar Eclipse 2026 in Delhi Today : गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि सिर्फ कुछ ही मिनट तक आसमान में ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। चंद्रोदय के साथ ही ग्रहण का असर दिखाई देने लगेगा।

Chandra Grahan Kab Dekhe Lunar Eclipse in Delhi : हर साल होली के दौरान चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है। फाल्गुन माह के अंतिम दिन इस बार आस्था और खगोलीय संयोग का विशेष मेल देखने को मिलेगा। आज की दोपहर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जबकि इसके अगले दिन बुधवार को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। भारत में भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव व नजारा देखा जा सकेगा। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी यह दिखाई देगा। गौर फरमाने वाली बात यह रहेगी कि सिर्फ कुछ ही मिनट तक आसमान में ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। चंद्रोदय के साथ ही ग्रहण का असर दिखाई देने लगेगा। ग्रहण लगने के दौरान, लाल रंग का चांद देख सकते हैं। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ‘ब्लड मून’ के नाम से जाना जाएगा। आचार्य दैवज्ञ अखिलेश्वरजी के अनुसार, आज दोपहर 3:20 से शाम 6:47 बजे तक चंद्रग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि तीन घंटा 27 मिनट की रहेगी। ग्रहण भारत में दृश्य होने के कारण इसका सूतक भी मान्य रहेगा।

विशेष संयोग में चंद्र ग्रहण

इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण का विशेष संयोग बन रहा है। इसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 122 साल पहले वर्ष 1904 में होली के दिन ऐसा ही चंद्रग्रहण देखा गया था।

पंचांग अनुसार, आज का 3 घंटे 27 मिनट का चंद्र ग्रहण नई दिल्ली में लगभग 20 मिनट्स 28 सेकण्ड्स तक देखा जा सकेगा। शाम में 06:26 पी एम से लेकर 06:46 पी एम तक चंद्र ग्रहण का नजारा देख सकते हैं।

क्यों लाल रंग का दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है, तब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर अपवर्तित होती हैं और चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसी कारण इसे कई बार ‘ब्लड मून’ भी कहा जाता है।

कहां-कहां चंद्र ग्रहण देख सकते हैं?

आज का चंद्र ग्रहण दक्षिण-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, प्रशान्त महासागर, उत्तर अमेरिका के ज्यादातर भागों तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ उत्तरी क्षेत्रों से दिखायी देगा। इन क्षेत्रों में चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में पूर्ण रूप से स्थित दिखायी देगा।

चंद्र ग्रहण कहां से नहीं दिखेगा?

यह चंद्र ग्रहण मध्य अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तथा समीपवर्ती भागों से दिखायी नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के समय वहां चंद्रमा क्षितिज के नीचे स्थित रहेगा।

भारत में कैसा दिखेगा चंद्र ग्रहण?

भारत में आज का चंद्र ग्रहण अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार भिन्न होगा। भारत के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी के कुछ भागों से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखायी देगा। भारत के ज्यादातर भागों से आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। जबकि भारत के पश्चिमी भाग में प्रच्छाया चंद्र ग्रहण दिखायी देगा, जहां चंद्रमा का उदय पूर्ण ग्रहण की समाप्ति के बाद होगा।

कैसे लगता है चंद्र ग्रहण?

‎खगोल विज्ञान के अनुसार, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होती है। वहीं ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाएं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। जबकि सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

