7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में दिखेगा ‘ब्लड मून’, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Lunar Eclipse Chandra Grahan 2025: भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। इस दौरान चंद्रमा ब्लड मून की तरह भी दिखाई देगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, यह चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ रहेगा-

मिथुन राशि: चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को बहुत लाभ होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य सफल होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। भूमि और वाहन की खरीदारी संभव है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण वरदान के समान साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के अच्छे समय की शुरुआत होगी। कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। जीवन की सभी बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। धार्मिक बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के मार्ग खुलेंगे।

वृश्चिक राशि: चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों की सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। धन की तंगी दूर होगी। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा।