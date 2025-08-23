Chandra Grahan In India Lunar Eclipse Horoscope Rashifal Lucky Zodiac Signs 7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में दिखेगा ‘ब्लड मून’, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण खगोलीय, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से एक विशेष घटना है। इसका जनमानस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 01:37 PM
Lunar Eclipse Chandra Grahan 2025: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण खगोलीय, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से एक विशेष घटना है। इसका जनमानस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। इस दौरान चंद्रमा ब्लड मून की तरह भी दिखाई देगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, यह चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ रहेगा-

मिथुन राशि: चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को बहुत लाभ होगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य सफल होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। भूमि और वाहन की खरीदारी संभव है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण वरदान के समान साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के अच्छे समय की शुरुआत होगी। कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। जीवन की सभी बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। धार्मिक बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के मार्ग खुलेंगे।

वृश्चिक राशि: चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों की सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। धन की तंगी दूर होगी। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।