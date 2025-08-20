क्यों यह चंद्रग्रहण होगा ब्लड मून, जानें कहां-कहां देगा दिखाई

चंद्र ग्रहण 2025, 7 सितंबर 2025 को लगेगा। भारतीय मानक समयके अनुसार, यह 7 सितंबर 2025 को रात 8:58 बजे शुरू होगा । एक तरह से आपको बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। इस समय गहरा होन के बजाय चंद्रमा गहरे लाल और कॉपर कलर का होने लगता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो ये फिल्टर होती और लाइट कई हिस्सों में बंट जाती है। जिसकी वजह से चंद्रमा पर लाल रंग का ग्लो होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हर साल सितंबर में पूर्णिमा को लगने वाला कॉर्न मून कहा जाता है। आपको बता दें कि यह ग्रहण ब्लड मून में चंद्रमा का रंग लाल दिखने लगता है। इस बार का चंद्र ग्रहण खास होगा, क्योंकि इस साल चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल माना जाएगा। इस साल धार्मिक और ज्योतिषिय दृष्टि से चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है।