क्यों यह चंद्रग्रहण होगा ब्लड मून, जानें कहां-कहां देगा दिखाई
Chandra grahan in india:एक तरह से आपको बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। इस समय गहरा होन के बजाय चंद्रमा गहरे लाल और कॉपर कलर का होने लगता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो ये फिल्टर होती और लाइट कई हिस्सों में बंट जाती है
चंद्र ग्रहण 2025, 7 सितंबर 2025 को लगेगा। भारतीय मानक समयके अनुसार, यह 7 सितंबर 2025 को रात 8:58 बजे शुरू होगा । एक तरह से आपको बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। इस समय गहरा होन के बजाय चंद्रमा गहरे लाल और कॉपर कलर का होने लगता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो ये फिल्टर होती और लाइट कई हिस्सों में बंट जाती है। जिसकी वजह से चंद्रमा पर लाल रंग का ग्लो होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हर साल सितंबर में पूर्णिमा को लगने वाला कॉर्न मून कहा जाता है। आपको बता दें कि यह ग्रहण ब्लड मून में चंद्रमा का रंग लाल दिखने लगता है। इस बार का चंद्र ग्रहण खास होगा, क्योंकि इस साल चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल माना जाएगा। इस साल धार्मिक और ज्योतिषिय दृष्टि से चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है।
दुनिया और भारत में कब और कहां दिखेगा ग्रहण
चंद्र ग्रहण 2025, 7 सितंबर 2025 को लगेगा। भारतीय मानक समयके अनुसार, यह 7 सितंबर 2025 को रात 8:58 बजे शुरू होगा और 8 सितंबर 2025 को सुबह 1:25 बजे तक चलेगा। चंद्र ग्रहण रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक अपने पीक पर होगा। भारत के शहरों के बारे में बात करें, तो इस साल का सितंबर में लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, यहां के कई शहरों में यह ग्रहण दिखाई देगा। इस साल ब्लड मून देश के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देगा। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, गोवा आदि प्रमुख शहरों में आप इस ग्रहण को देख सकते हैं। ब्लड मून चीन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, रूस और अरब देशों में दिखाई देगा।