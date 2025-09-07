Chandra Grahan : चंद्र ग्रहण लगने से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, होगा लाभ ही लाभ

भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रहण से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।

Chandra Grahan Horoscope : साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा और 01 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है, तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है। जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रहण से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, चंद्र ग्रहण से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

मेष राशि : मेष राशि वालों को चंद्र ग्रहण से जबरदस्त लाभ होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। अटका हुआ धन वापस मिलेंगे। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। सभी कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होंगे। करियर में तरक्की के अनगिनत अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। धन का आवक बढ़ेगा। इंकम में इजाफा होगा। धन बचत के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस में बढ़ोत्तरी के नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। नया घर या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे।

वृषभ राशि : चंद्र ग्रहण से वृषभ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बेहद शुभ फल देंगे। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से धन-दौलत में वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरीपेशा वालों के प्रमोशन या अप्रेजल के चांसेस बढ़ेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। धन-संपदा में वृद्धि के योग बनेंगे। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। यह इंकम बढ़ाने के लिए विकल्पों की तलाश करने का उत्तम समय साबित होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हालांकि, इस माह में स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इनवेस्ट करने का रिस्क लेने से बचें।

कन्या राशि : कन्या राशि वालों का भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरीपेशा वालों के इंकम में इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील हासिल होगी। व्यापार में विस्तार होगा। करियर में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हर कार्य के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। जीवन के सभी कष्ट दूर होंगी। वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। हालांकि, इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपने बजट पर ध्यान दें। धन बचत करें और जल्दबाजी में महंगी वस्तु की खरीदारी करने से बचें।

धनु राशि : धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्यों के बाधाएं दूर होंगी। इंकम के नए सोर्स बनेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस माह आपके सभी सपने साकार होंगे। हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसशियल गोल्स पर फोकस करें। इस माह आप सोच-समझकर रियल एस्टेट में इनवेस्ट कर सकते हैं। इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।