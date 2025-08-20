Chandra grahan date and time in india know sutak time where will lunar eclipse September visible सितंबर में लगेगा पूर्ण चंद्रग्रहण, इस साल के चंद्र ग्रहण का सूतक कब से, साल2026 में कब लगेगा चंद्र ग्रहण, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chandra grahan date and time in india know sutak time where will lunar eclipse September visible

Chandra grahan kab lagega: इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा, 7 सितंबर के दिन लगने जा रहा है।इस दिन लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस साल एक नहीं एशिया,यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका में ग्रहण लग रहा है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:55 AM
इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस साल एक नहीं एशिया,यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका में ग्रहण लग रहा है। इससे पहले 14 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस भाद्रपद पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन पहला श्राद्ध माना जाएगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा और इसलिए इसका सूतक काल माना जाएगा। जब ग्रहण किसी देश में दिखता है, तो उसका सूतक काल माना जाता है, इस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व माना जाएगा।

कब से लगेंगे सूतक, सूतक में क्या करें

आपको बता दें कि ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा, इसका सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से लग जाएगा। इस समय तुलसी दल को पानी और खाने की चीजों में डालकर रख लें।

कब लगेंगे चंद्र ग्रहण और कहां देंगे दिखाई

पहला ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, जिस दिन होलिका दहन होगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसेफिक, अमेरिका में यह दिखाई देगा। इस साल चंद्र ग्रहण 11.38 मिनट पर शरू होगा और 1:25 पर खत्म होगा।

अगला चंद्र ग्रहण कब

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।