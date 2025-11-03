साल 2026 का सावन का महीना होगा खास, चंद्रग्रहण लगेगा , वहीं होली पर भी रहेगा ग्रहण का साया

संक्षेप: नए साल के शुरू के दो महीने दो ग्रहण लेकर आ रहे हैं। पहला ग्रहण फरवरी में और दूसरा मार्च में लगेगा। इस प्रकार साल 2026 की शुरुआत सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण से होगी। आइए जानते हैं, कब -कब लग रहे हैं ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लग रहा है।

नए साल के शुरू के दो महीने दो ग्रहण लेकर आ रहे हैं। पहला ग्रहण फरवरी में और दूसरा मार्च में लगेगा। इस प्रकार साल 2026 की शुरुआत सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण से होगी। आइए जानते हैं, कब -कब लग रहे हैं ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लग रहा है। फरवरी में लगने वाला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी के दिन लगेगा। ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। फाल्गुन मास में एक नहीं दो ग्रहण लग रहे हैं। एक सूर्य और एक चंद्र। चंद्रग्रहण 3 मार्च के दिन लगेगा, इसदिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, जिसमें होली मनाई जाती है। फरवरी में लगने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिण अर्जेंटीना और चिली, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। वहीं होली के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत, अमेरिका में दिखाई देगा।

अगस्त यानी सावन मास में लगेगें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण

साल 2026 का सावन का महीना बहुत खास रहने वाला है। इस साल सावन मास में दो ग्रहण लग रहे हैं। पहला सूर्य ग्रहण होगा और दूसरा चंद्र गरहण। यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त, 2026 को लगेगा। श्रावण मास की अमावस्या को यह ग्रहण लगेगा। और यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके बाद साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी अगस्त में लगेगा। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि होगी। 28 अगस्त, 2026 को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, अमेरिका पूर्वी प्रशांत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में देखा जा सकेगा।

कौन सा ग्रहण भारत में दिखेगा?

2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च यानी होलिका दहन के दिन लग रहा है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई देगा। वहीं 28 अगस्त, 2026 शुक्रवार सावन मास की पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस तरह से 2026 में होने वाले चार ग्रहणों में से केवल 3 मार्च का चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा।