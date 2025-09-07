Chandra Grahan Upay : चंद्र ग्रहण के दौरान करें ये खास उपाय, मन रहेगा शांत, नकारात्मकता होगी दूर

Lunar Eclipse 2025 In India: भाद्रपद पूर्णिमा की रात्रि यानी आज 7 सितंबर 2025 को कुछ ही देर में चंद्रग्रहण लग जाएगा। 7 सितंबर रात्रि में देश के कई हिस्सों में चंद्रग्रहण का शानदार नजारा देखा जा सकेगा। सूतक काल का आरंभ दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर हो चुका है।

Lunar Eclipse 2025 In India: भाद्रपद पूर्णिमा की रात्रि यानी आज 7 सितंबर 2025 को कुछ ही देर में चंद्रग्रहण लग जाएगा। 7 सितंबर रात्रि में देश के कई हिस्सों में चंद्रग्रहण का शानदार नजारा देखा जा सकेगा। सूतक काल का आरंभ दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर हो चुका है और रात 9 बजकर 58 मिनट से चंद्रग्रहण भी शूरू हो जाएगा और 8 सितंबर को रात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। इस साल देशभर में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं, चंद्र ग्रहण के खास उपाय-

चंद्र ग्रहण के खास उपाय मंत्र जप करें चंद्र ग्रहण के दौरान आप “ॐ नमः शिवाय” ,“गायत्री मंत्र” या गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

प्रार्थना करें चंद्र ग्रहण के दौरान जातक को खूब प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान का खूब ध्यान करें। इस दैरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, जिस वजह से काफी किसी भी स्वच्छ स्थान में बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण के समय मौन रहना, ध्यान करना या जप करना बहुत फलदायी माना जाता है।

रामायण/भागवत कथा सुन सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आर रामायण/भागवत कथा सुन या पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और भगवान की अपार कृपा भी प्राप्त होगी।

हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से मन स्थिर करता है और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है।