Chandra grahan 2025: कुंभ राशि में लगेगा 7 सितंबर का चंद्रग्रहण, सूतक के नियम होंगे लागू

chandra grahan date and time in india:भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात में लगेगा । वह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस खग्रास चंद्र ग्रहण को स्पर्श से लेकर मोक्ष तक भारत भूमि से देखा जा सकता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठीWed, 20 Aug 2025 03:19 PM
भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को रात में लगेगा । वह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस खग्रास चंद्र ग्रहण को स्पर्श से लेकर मोक्ष तक भारत भूमि से देखा जा सकता है।यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि में लगेगा । इसलिए शतभिषा नक्षत्र एवं कुंभ राशि के लोग इस ग्रहण को ना देखें, इस राशि के लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। भारतीय मानक समय के अनुसार इस खग्रास चंद्र ग्रहण का आरंभ रात में 9:57 बजे से आरम्भ होगा। ग्रहण का मध्य समय रात्रि में 11:41 पर होगा तथा ग्रहण का मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति रात में 1:27 पर होगा। काशी सहित संपूर्ण भारत में इस ग्रहण का समय यही रहेगा।

क्या हैं चंद्रग्रहण के सूतक के नियम
भारत भूमि से दृश्य होने के कारण ग्रहण से संबंधित सभी प्रकार के सूतक के नियम लागू होंगे। क्योंकि जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां सूतक भी लगता है तथा धर्मशास्त्री मान्यताएं भी लगते हैं। इस कारण से इस ग्रहण का प्रभाव से बचने के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के सूतक काल में तथा ग्रहण की अवस्था में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं सूतक एवं ग्रहण काल में नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें। अपशब्द का प्रयोग ना करें। मन में नकारात्मक विचार न लाएं। अपने ईष्ट देव या नारायण का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का जाप करें। टहलती रहे तथा पेट पर गाय के गोबर का लेप लगा ले। भोजन सामग्री जैसे दूध, दही, घी, अचार इत्यादि में कुश रख देना चाहिए। भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यात्रा नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक से पूर्व स्नान करना चाहिए ग्रहण समाप्ति के बाद भी स्नान करना चाहिए तथा क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। इस ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव दिखाई देगा। कई राशियों के लिए चंद्रग्रहण शुभ फल वाला और कई राशियों के लिए चंद्र ग्रहण मिलाजुला असर भी देगा। इसके अलावा कई राशियों के लिए नेगेटिव असर भी होगा।

कब और कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण 2025, 7 सितंबर 2025 को लगेगा। भारतीय मानक समयके अनुसार, यह 7 सितंबर 2025 को रात 9:57 बजे शुरू होगा और ग्रहण का मध्य समय रात्रि में 11:41 पर होगा तथा ग्रहण का मोक्ष 8 सितंबर 2025 को सुबह 1:27 बजे तक चलेगा। चंद्र ग्रहण रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक अपने पीक पर होगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत भूमि पर दृश्य होने के साथ साथ अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर आदि में दिखाई देगा। भारत भूमि पर दृश्य होने वाला यह चंद्र ग्रहण संवत 2082 का पहला चंद्र ग्रहण होगा ।

