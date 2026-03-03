सबसे पहले भारत में कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? जानें दिल्ली-नोएडा समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘ब्लड मून’ का समय

3 मार्च 2026, मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है। खगोलीय दृष्टि से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन भारत में इसकी दृश्यता को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा।

3 मार्च 2026, मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है। खगोलीय दृष्टि से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन भारत में इसकी दृश्यता को लेकर लोगों में खास उत्सुकता है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। यानी जब देश में चंद्रमा उदय होगा, उस समय ग्रहण पहले से चल रहा होगा और हम इसका अंतिम चरण देख पाएंगे। आइए जानते हैं, भारत में सबसे पहले चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा और दिल्ली-नोएडा समेत अलग-अलग शहरों में ‘ब्लड मून’ कितनी देर तक नजर आएगा?

ग्रहण का सटीक समय (भारतीय समयानुसार) ग्रहण प्रारंभ (स्पर्श): दोपहर 3:20 बजे

ग्रहण मध्य: शाम 5:05 बजे

ग्रहण समाप्ति (मोक्ष): शाम 6:48 बजे

उपच्छाया समाप्ति: रात 7:55 बजे

हालांकि यह पूरा समय भारत में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि चंद्रमा शाम को उदय होता है, इसलिए हम केवल वही हिस्सा देख पाएंगे जो चंद्रोदय के बाद आकाश में दिखाई देगा।

क्यों कहा जा रहा है ‘ब्लड मून’?- ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया में लाल रंग की तरंगें ज्यादा दिखाई देती हैं। इसी वजह से चंद्रमा तांबे या लाल रंग का नजर आता है। इसे आम भाषा में ‘ब्लड मून’ कहा जाता है।

क्या चंद्र ग्रहण को देखना सुरक्षित है?- वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए किसी विशेष चश्मे की जरूरत नहीं होती। सूर्य ग्रहण के विपरीत, चंद्र ग्रहण आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता।

सूतक काल का क्या महत्व है?- ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सूतक सुबह 6:20 बजे से प्रभावी है और ग्रहण समाप्ति तक रहेगा। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और शुभ कार्य टाले जाते हैं। हालांकि यह परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का दैनिक जीवन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता।

भारत में सबसे पहले कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?- चंद्र ग्रहण भारत में सबसे पहले उत्तर-पूर्वी राज्यों में दिखाई देगा। कारण साफ है- वहां चंद्रमा सबसे पहले उदय होता है।

सबसे पहले इन राज्यों में दिखेगा ग्रहण: अरुणाचल प्रदेश

असम

मेघालय

नागालैंड

मिजोरम

त्रिपुरा

मणिपुर

इन राज्यों में चंद्रमा पश्चिमी और उत्तरी भारत की तुलना में पहले निकलता है। इसलिए यहां ग्रहण का दृश्य थोड़ा ज्यादा समय तक दिखाई दे सकता है। अनुमान है कि उत्तर-पूर्व में यह करीब 40 से 60 मिनट तक नजर आ सकता है, हालांकि वास्तविक समय स्थानीय चंद्रोदय पर निर्भर करेगा।

पूर्वी भारत में क्या स्थिति रहेगी? पश्चिम बंगाल (कोलकाता)- कोलकाता में चंद्रमा अपेक्षाकृत जल्दी उदय होता है। यहां ग्रहण का दृश्य दिल्ली या मुंबई की तुलना में ज्यादा समय तक दिख सकता है।

बिहार और झारखंड- इन राज्यों में भी लगभग 30 से 40 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकता है।

दिल्ली-नोएडा और उत्तर भारत में कब दिखेगा?- दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रमा लगभग शाम 6:22 से 6:27 बजे के बीच उदय होगा। उस समय तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा।

इसका मतलब है कि यहां ग्रहण लगभग 20 से 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। यानी करीब 6:25 बजे से 6:48 बजे तक लोग लालिमा लिए चंद्रमा देख सकेंगे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति रहेगी।

मध्य भारत में दृश्यता कितनी रहेगी?- मध्य प्रदेश (भोपाल, इंदौर) और छत्तीसगढ़ में चंद्रमा थोड़ा देर से उदय होगा। यहां ग्रहण की दृश्यता लगभग 20 से 25 मिनट तक रह सकती है।

पश्चिम भारत में क्या रहेगा असर? मुंबई और पुणे- महाराष्ट्र में चंद्रमा उदय के समय ग्रहण लगभग समाप्ति की ओर होगा। इसलिए यहां दृश्यता कम समय के लिए रहेगी- करीब 10 से 15 मिनट।

गुजरात और राजस्थान- अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहरों में भी ग्रहण का अंतिम हिस्सा ही दिखाई देगा। यहां अवधि लगभग 15 से 20 मिनट की हो सकती है।

दक्षिण भारत में स्थिति कैसी रहेगी?- दक्षिण भारत में चंद्रमा अपेक्षाकृत थोड़ा देर से उदय होता है। हैदराबाद- करीब 20 से 25 मिनट तक ग्रहण दिखाई दे सकता है।

बेंगलुरु- लगभग 20 मिनट की दृश्यता संभव है।

चेन्नई- करीब 25 से 30 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकता है।

केरल- चंद्रमा देर से उगने के कारण दृश्यता सीमित रहेगी।

उत्तर-पूर्व भारत में चंद्र ग्रहण का समय- अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में चंद्रमा लगभग शाम 6:15 से 6:25 बजे के बीच उदय होगा। यहां चंद्र ग्रहण सबसे पहले दिखाई देगा और करीब 6:15/6:20 बजे से 6:48 बजे तक देखा जा सकेगा। उत्तर-पूर्व में दृश्यता का समय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा अधिक रहेगा।

पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में चंद्र ग्रहण का समय- कोलकाता में चंद्रमा लगभग शाम 6:18 बजे उदय होगा, इसलिए यहां 6:18 से 6:48 बजे तक ग्रहण दिखाई देगा। बिहार (पटना) में लगभग 6:20 बजे से 6:48 बजे तक और झारखंड (रांची) में करीब 6:23 से 6:48 बजे तक दृश्यता रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में चंद्र ग्रहण का समय- दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में चंद्रमा लगभग 6:22 बजे उदय होगा, इसलिए यहां ग्रहण करीब 6:22 से 6:48 बजे तक दिखाई देगा। लखनऊ में लगभग 6:23 से 6:48 बजे तक और वाराणसी में करीब 6:20 से 6:48 बजे तक दृश्यता रहेगी। पंजाब और हरियाणा में भी लगभग 6:21 से 6:48 बजे तक ग्रहण देखा जा सकेगा।

मध्य भारत में चंद्र ग्रहण का समय- भोपाल में चंद्रमा लगभग 6:23 बजे और इंदौर में करीब 6:20 बजे उदय होगा, इसलिए यहां ग्रहण 6:20/6:23 से 6:48 बजे तक दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ (रायपुर) में लगभग 6:21 से 6:48 बजे तक दृश्यता रहेगी।

पश्चिम भारत में चंद्र ग्रहण का समय- मुंबई में चंद्रमा लगभग 6:29 बजे उदय होगा, इसलिए यहां ग्रहण करीब 6:29 से 6:48 बजे तक ही दिखाई देगा। पुणे में लगभग 6:28 से 6:48 बजे तक और अहमदाबाद में भी लगभग 6:28 से 6:48 बजे तक दृश्यता रहेगी। जयपुर में करीब 6:25 से 6:48 बजे तक ग्रहण देखा जा सकेगा।