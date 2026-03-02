3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण: भारत में दिखेगा ‘ब्लड मून’, जानें समय, सूतक, राशियों पर असर और जरूरी सावधानियां
Chandra Grahan 3 March 2026: साल 2026 की अहम खगोलीय घटनाओं में 3 मार्च की तारीख खास मानी जा रही है। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और बढ़ जाता है।
Chandra Grahan 3 March 2026: साल 2026 की अहम खगोलीय घटनाओं में 3 मार्च की तारीख खास मानी जा रही है। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और बढ़ जाता है। जब भी कोई ग्रहण भारत में दिखता है तो लोग उसके समय, सूतक काल और राशियों पर असर को लेकर ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। खास बात यह भी है कि यह ग्रहण होली के आसपास पड़ रहा है। होली के आसपास पड़ने से रंगों की होली भी अब 4 मार्च को खेली जाएगी।
क्या है 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण?- 3 मार्च को लगने वाला यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग गहरा लाल या तांबे जैसा दिखाई दे सकता है। इसी वजह से इसे आम भाषा में ‘ब्लड मून’ भी कहा जाता है। यह एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे विशेष माना जाता है।
भारत में ग्रहण का समय और दृश्यता- यह ग्रहण भारत में ‘ग्रस्तोदित’ रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा उदय होगा, तब वह पहले से ग्रहण की अवस्था में होगा।
चंद्र ग्रहण का समय:
आंशिक ग्रहण की शुरुआत: दोपहर 03:20 बजे
पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि: शाम 04:34 से 05:32 बजे
भारत में दिखाई देने का समय: शाम 06:22 बजे (चंद्रोदय) से 06:47 बजे तक
मोक्ष (समाप्ति): शाम 06:47 बजे
भारत में यह ग्रहण करीब 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। पूर्वी भारत जैसे असम और पश्चिम बंगाल में यह ज्यादा साफ दिख सकता है। दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में दृश्यता थोड़ी कम और समय छोटा रहेगा।
सूतक काल कब से लगेगा?- ज्योतिष मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है।
सूतक का समय:
3 मार्च 2026 को सुबह 06:20 बजे से लेकर शाम 06:47 बजे तक।
सूतक को ऐसा समय माना जाता है जब वातावरण की ऊर्जा में बदलाव होता है। इसलिए इस दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है।
सूतक में क्या-क्या नियम माने जाते हैं?
- मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
- कोई भी शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं किया जाता।
- भोजन पकाना और खाना वर्जित माना जाता है (बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को छूट है)।
- सूतक से पहले खाने-पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं।
- मान्यता है कि तुलसी डालने से भोजन की शुद्धता बनी रहती है।
किन राशियों पर रहेगा ज्यादा असर?- यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसलिए कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अधिक माना जा रहा है।
कर्क राशि-
- कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए भावनात्मक असर ज्यादा हो सकता है।
- आने वाले कुछ दिनों तक बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।
उपाय: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। “ऊं नमः शिवाय” का जाप करें। निवेश से फिलहाल दूरी रखें।
सिंह राशि-
- ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए यह सिंह राशि वालों के लिए सतर्कता का समय है।
- अहंकार और गुस्से पर नियंत्रण जरूरी रहेगा।
उपाय: ग्रहण के बाद स्नान करें और दान-पुण्य करें। भगवान शिव का अभिषेक करना शुभ माना गया है।
कन्या राशि-
- कन्या राशि के लिए यह समय मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है।
- करियर में जल्दबाजी में फैसला न लें।
उपाय: बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। नियमित मंत्र जाप करें।
अन्य राशियों के लिए क्या है संकेत?- बाकी राशियों के लिए यह समय सामान्य सतर्कता का है। ग्रहण के दौरान मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण के समय की गई साधना और ध्यान का विशेष फल मिलता है।
ग्रहण के दौरान क्या करें?
- अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें।
- ध्यान या साधना करें।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें।
- सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें।
- घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
ग्रहण के दौरान क्या न करें?
- नुकीली चीजों का उपयोग न करें।
- यात्रा से बचें।
- स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोने से बचें।
- सूतक में तुलसी के पौधे को न छुएं।
चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें?- चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें शुभ माना जाता है। सबसे पहले ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। इसके बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें और मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को साफ करके दीपक जलाएं और आरती करें। कई लोग ग्रहण के बाद दान-पुण्य भी करते हैं, खासकर सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। जो लोग सूतक के कारण भोजन नहीं करते, वे स्नान के बाद ताजा भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि