Chandra Grahan 2026 : होली पर सिंह राशि में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन राशियों पर पड़ेगा खास असर
फाल्गुन पूर्णिमा यानी 3 मार्च 2026 को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि में घटित होगा। सिंह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव भावनात्मक और मानसिक स्तर पर ज्यादा दिखाई दे सकता है।
फाल्गुन पूर्णिमा यानी 3 मार्च 2026 को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि में घटित होगा। सिंह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव भावनात्मक और मानसिक स्तर पर ज्यादा दिखाई दे सकता है।ज्योतिषशास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में जब चंद्र ग्रहण किसी विशेष राशि में लगता है, तो उसका असर व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक और वैश्विक स्तर तक देखा जाता है।
सूतक का समय- भारत में 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल इसी दिन सुबह लगभग 6:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा। यानी सुबह से ग्रहण खत्म होने तक यह अवधि ‘अशुभ’ समझी जाएगी और इस दौरान पूजा-पाठ, शुभ कार्य आदि टालने की परंपरागत सलाह दी जाती है।
ग्रहण का समय और दृश्यता
चंद्र ग्रहण की मुख्य अवधि दोपहर लगभग 3:20 बजे से शुरू होकर शाम तक जारी रहेगी और भारत में चंद्रमा के उदय के समय ग्रहण का दृश्य भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण शाम 6 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगा। यह खगोलीय घटना भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगी। शास्त्रों में ग्रहण काल को संवेदनशील समय माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान मानसिक स्थिरता बनाए रखना, नकारात्मक विचारों से दूरी रखना और संयमित व्यवहार करना लाभकारी होता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक प्राकृतिक खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन ज्योतिषीय परंपरा में इसे आत्मचिंतन और सावधानी का समय माना जाता है।
किन राशियों के लिए शुभ संकेत?
ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर राहत मिल सकती है। अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। बैंक बैलेंस मजबूत हो सकता है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय पुराने प्रयासों का फल देने वाला हो सकता है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा।
मकर राशि- मकर राशि के लिए यह अवधि अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित रहेगी। कामकाज में शांति बनी रहेगी और मानसिक दबाव कम हो सकता है।
किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी?
जहां कुछ राशियों को लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ राशि वालों को संयम और सतर्कता रखने की सलाह दी जा रही है।
मेष राशि- मेष राशि वालों को मान-सम्मान से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी विवाद या बहस में पड़ने से बचें।
कर्क और कन्या राशि- इन दोनों राशियों के लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। बिना सोचे-समझे निवेश न करें। धन हानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
सिंह राशि- ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थकान, बदन दर्द या ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। काम का दबाव या पारिवारिक जिम्मेदारियां मन पर असर डाल सकती हैं।
धनु राशि- धनु राशि के जातकों को बच्चों की पढ़ाई या सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें।
कुंभ और मीन राशि- इन राशियों के लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन के संकेत हैं। संवाद बनाए रखना और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा।
ग्रहण काल में क्या करें?- ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। सूतक काल के नियमों का पालन करना परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर दान-पुण्य करने की भी सलाह दी जाती है।
