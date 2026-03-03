आज सुबह 6:20 बजे से लग जाएगा सूतक, भारत में 20-25 मिनट ही दिखेगा चंद्र ग्रहण, जानें टाइमिंग और कहां दिखाई देगा
Chandra Grahan 3 March 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च, मंगलवार यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह खण्डग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय दृष्टि से यह सामान्य घटना है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से इसे खास माना जा रहा है। इस बार यह ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, हालांकि इसकी दृश्यता पूरे देश में समान नहीं रहेगी। कुछ जगहों पर यह थोड़ी देर तक दिखेगा, तो कुछ शहरों में सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए नजर आएगा।
भारत में कब और कितनी देर दिखेगा ग्रहण?- भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 बजे हो जाएगी, लेकिन भारत में यह ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। यानी जब यहां चंद्रमा उदय होगा, तब तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा। भारत में कुल मिलाकर यह ग्रहण करीब 20 से 25 मिनट तक ही नजर आएगा।
सूतक काल कब से लगेगा?- ज्योतिष मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सूतक सुबह 6:20 बजे से प्रभावी हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक रहेगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा-पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते। कई लोग इस दौरान भोजन बनाने और खाने से भी परहेज करते हैं।
महत्वपूर्ण समय (भारतीय मानक समय)
ग्रहण प्रारंभ (स्पर्श): दोपहर 03:20 बजे
ग्रहण मध्य: शाम 05:05 बजे
ग्रहण समाप्त (मोक्ष): शाम 06:48 बजे
उपच्छाया समाप्ति: रात 07:55 बजे
हालांकि भारत में वास्तविक दृश्यता चंद्रोदय के बाद ही संभव होगी।
सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण- यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सिंह राशि में पहले से केतु की स्थिति होने के कारण कुछ लोगों को मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सिंह राशि वालों को संयम रखने की सलाह दी जा रही है।
किन-किन देशों में दिखेगा ग्रहण?- भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी लोग इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे।
2026 में कितने चंद्र ग्रहण?- साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे। लेकिन भारत में केवल 3 मार्च वाला ग्रहण ही दिखाई देगा। 28 अगस्त को होने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण भारत से नजर नहीं आएगा।
भारत के राज्यों के अनुसार चंद्र ग्रहण कब दिखेगा?- यह चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रोदय के समय दिखाई देगा। यानी जब चंद्रमा उगेगा, तब ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा। इसलिए अलग-अलग राज्यों में इसकी अवधि अलग रहेगी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में ग्रहण ज्यादा देर तक दिखेगा क्योंकि वहां चंद्रोदय जल्दी होता है। पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम भारत में चंद्रमा देर से उगता है, इसलिए वहां ग्रहण कम समय के लिए दिखाई देगा।
उत्तर भारत
दिल्ली / हरियाणा / पश्चिमी उत्तर प्रदेश- चंद्रमा उदय लगभग शाम 6:22 बजे के आसपास होगा। ग्रहण करीब 20 से 25 मिनट तक दिखाई देगा।
उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी)- चंद्रोदय शाम के समय होगा और लगभग 25 से 30 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकेगा।
पंजाब / हिमाचल / चंडीगढ़- यहां भी चंद्रमा उदय के बाद लगभग 20 से 25 मिनट तक ग्रहण दिखाई देगा।
पूर्वी भारत
पश्चिम बंगाल (कोलकाता)- यहां चंद्रमा जल्दी उदय होगा, इसलिए लगभग 50 से 55 मिनट तक ग्रहण दिखाई दे सकता है।
बिहार / झारखंड- यहां करीब 40 से 50 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकेगा।
ओडिशा- लगभग 35 से 45 मिनट तक दृश्यता रहने की संभावना है।
उत्तर-पूर्व भारत
असम / मेघालय / मणिपुर / त्रिपुरा / नागालैंड / मिजोरम- पूर्वोत्तर राज्यों में चंद्रोदय सबसे पहले होगा, इसलिए यहां ग्रहण सबसे अधिक समय तक दिखाई देगा। अवधि लगभग 50 से 60 मिनट तक रह सकती है।
मध्य भारत
मध्य प्रदेश (भोपाल, इंदौर)- चंद्रमा उदय के बाद करीब 20 से 25 मिनट तक ग्रहण दिखाई देगा।
छत्तीसगढ़- लगभग 30 से 35 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकेगा।
पश्चिम भारत-
महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे)- यहां चंद्रमा थोड़ा देर से उदय होगा, इसलिए ग्रहण बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। अवधि करीब 10 से 15 मिनट की हो सकती है।
गुजरात (अहमदाबाद, सूरत)- यहां भी दृश्यता कम रहेगी, लगभग 10 से 20 मिनट तक।
राजस्थान (जयपुर)- लगभग 15 से 20 मिनट तक ग्रहण दिखाई देगा।
दक्षिण भारत
तेलंगाना (हैदराबाद)- करीब 25 से 30 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकेगा।
कर्नाटक (बेंगलुरु)- लगभग 20 से 25 मिनट तक दृश्यता रहेगी।
तमिलनाडु (चेन्नई)- करीब 30 मिनट तक ग्रहण दिखाई दे सकता है।
केरल- चंद्रमा देर से उदय होने के कारण दृश्यता कम समय के लिए रहेगी।
