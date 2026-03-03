Hindustan Hindi News
Chandra Grahan 2026 in Uttrakhand: चंद्र ग्रहण की वजह से बदल गई ‘हर की पौड़ी’ गंगा आरती की टाइमिंग, जानें अब नया समय

Mar 03, 2026 06:16 pm IST Garima Singh
Lunar Eclipse 2026: आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। इसके चलते कई धार्मिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज उत्तराखंड के हरिद्वार की सुप्रसिद्ध हर की पौड़ी की गंगा आरती की टाइमिंग भी बदल चुकी है।

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। आज दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से चंद्र ग्रहण लग चुका है। ये चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल है, जिसका समापन 3 बजकर 48 मिनट प होने वाला है। बता दें कि चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कई काम वर्जित माने जाते हैं। खाना बनाने-खाने से लेकर पूजा-पाठ समेत कई अन्य चीजें इस दौरान मना होती हैं। इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बनारस में होने वाली सुप्रसिद्ध गंगा आरती आज चंद्र ग्रहण के चलते ही सवा घंटे लेट होगी। इसी तर्ज पर हरिद्धार के हर की पौड़ी में हर शाम होने वाली गंगा आरती के समय में भी बदलाव किया गया है।

शाम को खुलेंगे मंदिर के कपाट

बता दें कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल की वजह से आज यहां पर सभी मंदिरों के कपाट सुबह ही बंद हो गए थे। आज शाम को मंदिर के कपाट चंद्र ग्रहण के खत्म हो जाने के बाद खोले जाएंगे। इसके बाद ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा-पाठ या दर्शन कर पाएंगे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद यहां पर गंगा आरती होगी।

इतने बजे होगी गंगा आरती

हर की पौड़ी की गंगा आरती को देखने के लिए देशभर से तमाम लोग रोज हरिद्धार पहुंचते हैं। यहां गंगा स्नान के अलावा लोग गंगा आरती में जरूर शामिल होते हैं जोकि काफी भव्य और दिव्य होता है। यहां पर हर रोज शाम की आरती 6 बजकर 20 मिनट पर शुरू हो जाती है। हालांकि चंद्र ग्रहण की वजह से ये आरती आज रात को 8 बजे होगी।

देखें चंद्र ग्रहण की टाइमिंग

चंद्र ग्रहण का प्रारंभ (स्पर्श काल): दोपहर 3 बजकर 20 मिनट

चंद्र ग्रहण मध्य: शाम 5 बजकर 5 मिनट

चंद्र ग्रहण की समाप्ति: शाम 6 बजकर 48 मिनट

उपच्छाया की समाप्ति: रात 7 बजकर 55 मिनट

उत्तराखंड में चंद्र ग्रहण की टाइमिंग: 6 बजकर 16 मिनट से लेकर 6 बजकर 46 मिनट तक (चंद्रोदय के समय)

चंद्र ग्रहण के समय करें ये काम

चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कई लोग इससे डरने लगते हैं। हालांकि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के वक्त राहु-केतु के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान कोई भी शुभ काम करना सही नहीं माना जाता है। ग्रहों की बदलती चाल के चलते मन पर इसका असर खूब देखने को मिलता है। कई बार मन अशांत सा होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इसके कई फायदे मिलते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

