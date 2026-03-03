Chandra Grahan 2026 in Uttrakhand: चंद्र ग्रहण की वजह से बदल गई ‘हर की पौड़ी’ गंगा आरती की टाइमिंग, जानें अब नया समय
Lunar Eclipse 2026: आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। इसके चलते कई धार्मिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज उत्तराखंड के हरिद्वार की सुप्रसिद्ध हर की पौड़ी की गंगा आरती की टाइमिंग भी बदल चुकी है।
Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। आज दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से चंद्र ग्रहण लग चुका है। ये चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल है, जिसका समापन 3 बजकर 48 मिनट प होने वाला है। बता दें कि चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कई काम वर्जित माने जाते हैं। खाना बनाने-खाने से लेकर पूजा-पाठ समेत कई अन्य चीजें इस दौरान मना होती हैं। इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बनारस में होने वाली सुप्रसिद्ध गंगा आरती आज चंद्र ग्रहण के चलते ही सवा घंटे लेट होगी। इसी तर्ज पर हरिद्धार के हर की पौड़ी में हर शाम होने वाली गंगा आरती के समय में भी बदलाव किया गया है।
शाम को खुलेंगे मंदिर के कपाट
बता दें कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल की वजह से आज यहां पर सभी मंदिरों के कपाट सुबह ही बंद हो गए थे। आज शाम को मंदिर के कपाट चंद्र ग्रहण के खत्म हो जाने के बाद खोले जाएंगे। इसके बाद ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा-पाठ या दर्शन कर पाएंगे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद यहां पर गंगा आरती होगी।
इतने बजे होगी गंगा आरती
हर की पौड़ी की गंगा आरती को देखने के लिए देशभर से तमाम लोग रोज हरिद्धार पहुंचते हैं। यहां गंगा स्नान के अलावा लोग गंगा आरती में जरूर शामिल होते हैं जोकि काफी भव्य और दिव्य होता है। यहां पर हर रोज शाम की आरती 6 बजकर 20 मिनट पर शुरू हो जाती है। हालांकि चंद्र ग्रहण की वजह से ये आरती आज रात को 8 बजे होगी।
देखें चंद्र ग्रहण की टाइमिंग
चंद्र ग्रहण का प्रारंभ (स्पर्श काल): दोपहर 3 बजकर 20 मिनट
चंद्र ग्रहण मध्य: शाम 5 बजकर 5 मिनट
चंद्र ग्रहण की समाप्ति: शाम 6 बजकर 48 मिनट
उपच्छाया की समाप्ति: रात 7 बजकर 55 मिनट
उत्तराखंड में चंद्र ग्रहण की टाइमिंग: 6 बजकर 16 मिनट से लेकर 6 बजकर 46 मिनट तक (चंद्रोदय के समय)
चंद्र ग्रहण के समय करें ये काम
चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कई लोग इससे डरने लगते हैं। हालांकि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के वक्त राहु-केतु के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान कोई भी शुभ काम करना सही नहीं माना जाता है। ग्रहों की बदलती चाल के चलते मन पर इसका असर खूब देखने को मिलता है। कई बार मन अशांत सा होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इसके कई फायदे मिलते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए।
