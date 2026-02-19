Hindustan Hindi News
Chandra Grahan : 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में देगा दिखाई, जानें सूतक काल का समय और सभी 12 राशियों पर प्रभाव

Feb 19, 2026 03:41 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इस साल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, ग्रहण दोपहर से शाम तक रहेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी।

Chandra Grahan 2026: इस साल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, ग्रहण दोपहर से शाम तक रहेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। ये ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में पड़ रहा है। चूंकि ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा।

चंद्र ग्रहण का समय (Indian Time)

भारतीय समय के अनुसार,

ग्रहण शुरू: दोपहर 3:20 बजे

ग्रहण खत्म: शाम 6:47 बजे

कुल अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी।

सूतक काल कब से लगेगा?- चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू माना जाता है। इस हिसाब से, सूतक काल की शुरुआत: सुबह 6:20 बजे से होगी।

सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए?- सूतक काल के दौरान कुछ कामों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार, इस समय:

  1. पूजा-पाठ और मंदिर से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए।
  2. मूर्तियों को छूने से बचें।
  3. नया काम शुरू न करें।
  4. कोई भी शुभ या मांगलिक काम टाल दें।
  5. खाना बनाना और खाना खाने से बचें।
  6. बिना जरूरत बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग घर के अंदर ही रहें, यही बेहतर माना जाता है।

भारत में कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?- ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ इलाकों में दिखाई देगा।

खास तौर पर:

पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में चंद्र ग्रहण नजर आ सकता है।

पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से- दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से नजर आ सकता है।

इसके अलावा ये ग्रहण भारत के बाहर भी कई देशों में दिखेगा, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लगभग पूरा एशिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तर और दक्षिण अमेरिका वगैरह।

चंद्र ग्रहण 2026: 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा?-

मेष राशि- इस दौरान भागदौड़ बढ़ सकती है। खर्चे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। काम की टेंशन रहेगी और मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि- घर-परिवार से जुड़ी बातों में उलझन हो सकती है। पैसों को लेकर चिंता रहेगी। किसी पुराने मुद्दे पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए शब्द सोच-समझकर बोलें।

मिथुन राशि- कामकाज में देरी हो सकती है। छोटी बातों पर मूड खराब हो सकता है। यात्रा या मीटिंग से जुड़ी प्लानिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है।

कर्क राशि- आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। आमदनी धीमी लगेगी और खर्च बढ़ सकते हैं। घर के माहौल में भी थोड़ी खटपट बन सकती है।

सिंह राशि- ग्रहण सिंह राशि में पड़ रहा है, इसलिए असर ज्यादा दिख सकता है। सेहत का ध्यान रखें। थकान, चोट या अचानक परेशानी का योग बन सकता है। पैतृक मामलों में टेंशन हो सकती है।

कन्या राशि- मन भारी रह सकता है। बिना वजह चिंता बढ़ सकती है। काम में मन कम लगेगा और किसी भरोसेमंद इंसान से दूरी महसूस हो सकती है।

तुला राशि- दोस्तों या टीम के साथ गलतफहमी हो सकती है। किसी प्लान में रुकावट आएगी। सोशल सर्कल में किसी बात पर बहस से बचें।

वृश्चिक राशि- करियर को लेकर दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होगी। सेहत और नींद पर असर पड़ सकता है, खुद पर ध्यान रखें।

धनु राशि- यात्रा या पढ़ाई से जुड़े काम अटक सकते हैं। किसी बात को लेकर मन में कन्फ्यूजन रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।

मकर राशि- पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। उधार, कर्ज या निवेश को लेकर टेंशन बन सकती है। किसी पुराने झगड़े की बात फिर सामने आ सकती है।

कुंभ राशि- रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। पार्टनर या करीबी लोगों से बात करते समय शांत रहें। बेवजह की बहस रिश्तों में दूरी ला सकती है।

मीन राशि- कामकाज में अड़चन आ सकती है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मन थोड़ा भारी रहेगा और किसी बात पर निराशा हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:20 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
