Chandra Grahan : 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में देगा दिखाई, जानें सूतक काल का समय और सभी 12 राशियों पर प्रभाव
Chandra Grahan : इस साल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, ग्रहण दोपहर से शाम तक रहेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी।
Chandra Grahan 2026: इस साल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, ग्रहण दोपहर से शाम तक रहेगा। उसी दिन रात में होलिका दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। ये ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में पड़ रहा है। चूंकि ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा।
चंद्र ग्रहण का समय (Indian Time)
भारतीय समय के अनुसार,
ग्रहण शुरू: दोपहर 3:20 बजे
ग्रहण खत्म: शाम 6:47 बजे
कुल अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी।
सूतक काल कब से लगेगा?- चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू माना जाता है। इस हिसाब से, सूतक काल की शुरुआत: सुबह 6:20 बजे से होगी।
सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए?- सूतक काल के दौरान कुछ कामों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार, इस समय:
- पूजा-पाठ और मंदिर से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए।
- मूर्तियों को छूने से बचें।
- नया काम शुरू न करें।
- कोई भी शुभ या मांगलिक काम टाल दें।
- खाना बनाना और खाना खाने से बचें।
- बिना जरूरत बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग घर के अंदर ही रहें, यही बेहतर माना जाता है।
भारत में कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?- ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ इलाकों में दिखाई देगा।
खास तौर पर:
पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में चंद्र ग्रहण नजर आ सकता है।
पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से- दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से नजर आ सकता है।
इसके अलावा ये ग्रहण भारत के बाहर भी कई देशों में दिखेगा, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लगभग पूरा एशिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तर और दक्षिण अमेरिका वगैरह।
चंद्र ग्रहण 2026: 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा?-
मेष राशि- इस दौरान भागदौड़ बढ़ सकती है। खर्चे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। काम की टेंशन रहेगी और मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि- घर-परिवार से जुड़ी बातों में उलझन हो सकती है। पैसों को लेकर चिंता रहेगी। किसी पुराने मुद्दे पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए शब्द सोच-समझकर बोलें।
मिथुन राशि- कामकाज में देरी हो सकती है। छोटी बातों पर मूड खराब हो सकता है। यात्रा या मीटिंग से जुड़ी प्लानिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है।
कर्क राशि- आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। आमदनी धीमी लगेगी और खर्च बढ़ सकते हैं। घर के माहौल में भी थोड़ी खटपट बन सकती है।
सिंह राशि- ग्रहण सिंह राशि में पड़ रहा है, इसलिए असर ज्यादा दिख सकता है। सेहत का ध्यान रखें। थकान, चोट या अचानक परेशानी का योग बन सकता है। पैतृक मामलों में टेंशन हो सकती है।
कन्या राशि- मन भारी रह सकता है। बिना वजह चिंता बढ़ सकती है। काम में मन कम लगेगा और किसी भरोसेमंद इंसान से दूरी महसूस हो सकती है।
तुला राशि- दोस्तों या टीम के साथ गलतफहमी हो सकती है। किसी प्लान में रुकावट आएगी। सोशल सर्कल में किसी बात पर बहस से बचें।
वृश्चिक राशि- करियर को लेकर दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होगी। सेहत और नींद पर असर पड़ सकता है, खुद पर ध्यान रखें।
धनु राशि- यात्रा या पढ़ाई से जुड़े काम अटक सकते हैं। किसी बात को लेकर मन में कन्फ्यूजन रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
मकर राशि- पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। उधार, कर्ज या निवेश को लेकर टेंशन बन सकती है। किसी पुराने झगड़े की बात फिर सामने आ सकती है।
कुंभ राशि- रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। पार्टनर या करीबी लोगों से बात करते समय शांत रहें। बेवजह की बहस रिश्तों में दूरी ला सकती है।
मीन राशि- कामकाज में अड़चन आ सकती है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मन थोड़ा भारी रहेगा और किसी बात पर निराशा हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि