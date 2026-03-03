Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक काल शुरू, भारत में कब और कितनी देर दिखेगा चंद्र ग्रहण? जानें नियम

Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: India Timing, Sutak Kaal, Effects & Do’s and Don’ts

Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: 3 मार्च 2026, मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह खण्डग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय दृष्टि से यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से इस घटना को खास माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत में भी दिखाई देगा और होली के पर्व के आसपास पड़ रहा है। भारतीय समयानुसार ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर 3:20 बजे से शुरू होगा। ग्रहण का मध्य समय शाम 5:05 बजे रहेगा और मोक्ष यानी समाप्ति शाम 6:48 बजे होगी। हालांकि भारत में यह ग्रहण ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जब यहां चंद्रमा उदय होगा, तब तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा। इसलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में यह करीब 20 से 25 मिनट तक ही नजर आएगा। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में चंद्रोदय जल्दी होने के कारण वहां दृश्यता की अवधि थोड़ी अधिक रह सकती है, जबकि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम भारत में यह समय कम होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस बार सूतक सुबह 6:20 बजे से प्रभावी हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक जारी रहेगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते और कई लोग भोजन बनाने या ग्रहण करने से भी परहेज करते हैं। खाने-पीने की चीजों में तुलसी पत्ता डालने की परंपरा भी निभाई जाती है। यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सिंह राशि वालों को इस दौरान संयम और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन आस्था और परंपरा के कारण इसका धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। ग्रहण के कारण इस बार होलिका दहन 2 मार्च की रात किया गया है और रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। इस तरह 3 मार्च का दिन ग्रहण, सूतक और धार्मिक मान्यताओं के कारण खास बना हुआ है। लोग ग्रहण के समय, सूतक काल, राशियों पर प्रभाव और सावधानियों को लेकर उत्सुक हैं। इसलिए यह चंद्र ग्रहण न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि आस्था और परंपरा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम इस लाइव ब्लॉग में आपको ग्रहण की टाइमिंग, सूतक काल, राज्यवार दृश्यता, राशियों पर प्रभाव और क्या करें-क्या न करें से जुड़ी हर जरूरी अपडेट लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।

3 Mar 2026, 07:03:35 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सुबह 6:20 बजे से सूतक शुरू, दिनभर रहेगा प्रभाव Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सुबह 6:20 बजे से सूतक काल प्रभावी हो गया है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। इसी कारण आज सुबह से ही कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। घरों में भी लोग मंदिर में पर्दा लगा देते हैं और मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते हैं।

3 Mar 2026, 06:56:21 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक के दौरान किन बातों का रखें ध्यान? Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक के दौरान इन बातों का रखें ध्यान- पूजा-पाठ सूतक शुरू होते ही कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर में भी मूर्तियों को स्पर्श न करने की परंपरा है। हालांकि, मन ही मन भगवान का नाम लेना या मंत्र जाप करना ठीक माना जाता है। भोजन और पानी परंपरा के अनुसार सूतक में भोजन बनाने और खाने से बचा जाता है। लेकिन बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग इन नियमों से मुक्त माने जाते हैं। कई परिवार खाने-पीने की चीजों में पहले से तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तुलसी का महत्व मान्यता है कि तुलसी वातावरण की अशुद्धता को कम करती है। इसलिए दूध, दही, पानी या पके हुए भोजन में तुलसी पत्ते डालने की परंपरा है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचने और घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है।

3 Mar 2026, 06:51:18 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक काल कब तक? Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक सुबह 6:20 बजे से प्रभावी हो चुका है। यह ग्रहण की समाप्ति यानी शाम 6:48 बजे तक रहेगा। इस अवधि के दौरान कई लोग पूजा-पाठ, शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत से बचते हैं। इसलिए दिनभर के कार्यक्रम उसी हिसाब से तय किए जाते हैं।

3 Mar 2026, 06:31:31 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक काल में इन बातों का रखें ध्यान Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE: सूतक काल शुरू होने के बाद दिन को थोड़ा शांत और सादा रखना बेहतर माना जाता है। इस समय लोग भागदौड़ वाले काम टाल देते हैं और घर में ही रहते हैं। पूजा स्थान को साफ रखकर भगवान का नाम लेना, हल्का सा मंत्र जाप करना या चुपचाप बैठकर ध्यान करना ठीक रहता है। कई लोग खाने-पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, ताकि परंपरा के अनुसार उनकी शुद्धता बनी रहे। सूतक के दौरान नया काम शुरू करने से बचा जाता है। कोशिश करें कि इस समय बेवजह की बहस, गुस्सा या तनाव न लें। मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान करने की तैयारी भी लोग पहले से सोच लेते हैं। कुल मिलाकर सूतक का समय शांति, संयम और सादगी से बिताने की सलाह दी जाती है।

3 Mar 2026, 06:28:20 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : सूतक काल का धार्मिक महत्व Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : सुबह 6:20 बजे से सूतक काल प्रभावी हो चुका है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान वातावरण में ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसलिए पूजा-पाठ और शुभ कार्य टाले जाते हैं। मंदिरों के कपाट कई जगह बंद कर दिए गए हैं। लोग ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान को शुभ मानते हैं।

3 Mar 2026, 06:09:45 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : किन राज्यों में ज्यादा देर दिखेगा चंद्र ग्रहण ? Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में चंद्रोदय जल्दी होता है, इसलिए वहां ग्रहण की अवधि ज्यादा रहेगी। पश्चिम भारत जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में चंद्रमा देर से उगता है, इसलिए वहां दृश्यता कम समय की रहेगी। उत्तर भारत में औसतन 20 से 25 मिनट तक ग्रहण देखा जा सकेगा।

3 Mar 2026, 06:07:57 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : भारत में ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा ग्रहण यह ग्रहण भारत में ग्रस्तोदय रूप में दिखेगा। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा यहां उदय होगा, तब तक वह पहले से ही ग्रहण की अवस्था में रहेगा। इसलिए भारत में पूरा ग्रहण नहीं दिखेगा, बल्कि उसका अंतिम हिस्सा ही नजर आएगा। इसी वजह से इसकी दृश्यता सीमित समय के लिए होगी।

3 Mar 2026, 05:59:17 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : सूतक में क्या नियम माने जाते हैं Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। लोग नया काम शुरू नहीं करते। कई परिवारों में भोजन बनाने और खाने से परहेज किया जाता है। खाने की चीजों में तुलसी पत्ता डालने की परंपरा भी निभाई जाती है।

3 Mar 2026, 05:58:41 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : सुबह 6:20 बजे से लगा सूतक काल Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : ज्योतिष मान्यता के अनुसार ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। आज सुबह 6:20 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य टालने की परंपरा है।

3 Mar 2026, 05:57:58 AM IST Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : भारत में कितनी देर दिखेगा ग्रहण? Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : भारत में यह ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। यानी जब चंद्रमा उगेगा, तब वह पहले से ग्रहण की स्थिति में होगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में यह करीब 20 से 25 मिनट तक ही नजर आएगा। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

3 Mar 2026, 05:57:37 AM IST ग्रहण की पूरी टाइमिंग (भारतीय समय) Chandra Grahan 3 March 2026 LIVE : ग्रहण का स्पर्श दोपहर 3:20 बजे से होगा। मध्य चरण शाम 5:05 बजे रहेगा और मोक्ष यानी समाप्ति शाम 6:48 बजे होगी। हालांकि भारत में यह ग्रहण चंद्रोदय के बाद ही दिखाई देगा।