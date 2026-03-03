Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026: आज दिखेगा ब्लड मून, दोपहर 3:20 बजे से शुरू, शाम 6:48 बजे होगा समापन

Mar 03, 2026 10:06 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Chandra Grahan 3 March 2026: 3 मार्च 2026, मंगलवार (फाल्गुन पूर्णिमा) को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास (आंशिक) चंद्र ग्रहण है। खगोलीय रूप से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे विशेष माना जाता है। 

चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026: आज दिखेगा ब्लड मून, दोपहर 3:20 बजे से शुरू, शाम 6:48 बजे होगा समापन

Chandra Grahan 3 March 2026: 3 मार्च 2026, मंगलवार (फाल्गुन पूर्णिमा) को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास (आंशिक) चंद्र ग्रहण है। खगोलीय रूप से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे विशेष माना जाता है। खास बात यह है कि भारत में यह ग्रहण ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा- यानी जब चंद्रमा यहां उदय होगा, तब वह पहले से ग्रहण की अवस्था में होगा। इसी वजह से शाम के आसमान में चंद्रमा का रंग कुछ देर के लिए लाल या तांबे जैसा दिख सकता है, जिसे आम भाषा में “ब्लड मून” कहा जाता है।

ग्रहण की टाइमिंग (भारतीय समयानुसार)

ग्रहण प्रारंभ (स्पर्श): दोपहर 3:20 बजे

ग्रहण मध्य: शाम 5:05 बजे

ग्रहण समाप्ति (मोक्ष): शाम 6:48 बजे

उपच्छाया समाप्ति: रात 7:55 बजे

हालांकि भारत में वास्तविक दृश्यता चंद्रोदय के बाद ही संभव होगी। अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर ग्रहण करीब 20–25 मिनट ही दिखाई देगा। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में चंद्रमा जल्दी उगने से दृश्यता कुछ अधिक समय की हो सकती है, जबकि पश्चिमी भारत में अवधि कम रहेगी।

सूतक काल कब से?- ज्योतिष मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। इस बार सूतक सुबह 6:20 बजे से प्रभावी है और शाम 6:48 बजे ग्रहण मोक्ष तक रहेगा। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता और नए शुभ कार्य टाले जाते हैं। कई लोग भोजन पकाने-खाने से परहेज करते हैं; हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को छूट दी जाती है। खाने-पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी निभाई जाती है।

वैज्ञानिक नजरिया- चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा का रंग लालिमा लिए दिख सकता है। इसे नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है- किसी खास चश्मे की जरूरत नहीं होती। यह एक प्राकृतिक खगोलीय प्रक्रिया है और इससे किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होता।

धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व- चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए ग्रहण के समय मानसिक उतार-चढ़ाव की बात कही जाती है। इस बार ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बताया जा रहा है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सिंह राशि वालों को संयम रखने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान और शांत चिंतन को शुभ माना जाता है। “ॐ नमः शिवाय”, “ॐ सोमाय नमः” या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप कई लोग करते हैं।

क्या करें और क्या न करें?

क्या करें:

  • शांत स्थान पर बैठकर मंत्र जाप या ध्यान करें।
  • विवाद और जल्दबाजी से बचें।
  • ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान करें और घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
  • सामर्थ्य अनुसार चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें।

क्या न करें:

  • सूतक में नए शुभ कार्य शुरू न करें।
  • मंदिर में स्पर्श-पूजा से बचें।
  • परंपरा अनुसार नुकीली चीजों का अनावश्यक उपयोग टालें (विशेषकर गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें)।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 LIVE:भारत में 20-25 मिनट ही दिखेगा चंद्र ग्रहण
ये भी पढ़ें:आज शाम 6:48 बजे होगा सूतक समाप्त, भारत में 20-25 मिनट ही दिखेगा चंद्र ग्रहण
ये भी पढ़ें:होली पर अपनों को भेजें ये 100 खूबसूरत शुभकामना संदेश

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Chandra Grahan Chandra Grahan Time Lunar Eclipse Timings अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने