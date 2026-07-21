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अगस्त में लगने जा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, ये 4 राशियां रहें ज्यादा सतर्क

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Chandra Grahan kis din lagega: अगस्त में सावन पूर्णिमा पर साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जानें पंडित जी से किन राशियों के लोग चंद्र ग्रहण के दिन रहें सतर्क और ग्रहण से जुड़ी 5 खास बातें।

अगस्त में लगने जा रहा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, ये 4 राशियां रहें ज्यादा सतर्क

Lunar Eclipse 2026 Unlucky Zodiac Signs 2026: चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जो कि 28 अगस्त की रात को लगेगा। इस साल सावन पूर्णिमा है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षा बंधन पर लगने वाले ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका रहेगा, जिसके कारण कुछ समय के लिए दुनिया में दिन में रात जैसा नजारा हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अत्यंत अशुभ साबित हो सकता है। जानें साल के आखिरी चंद्रग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं और सूतक काल समेत पांच जरूरी बातें।

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चंद्र ग्रहण का कितने बजे से शुरू होगा:

भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 06 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 05 घंटे 39 मिनट की मानी जा रही है।

किस राशि और नक्षत्र में लगेगा चंद्र ग्रहण:

28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में लगेगा। इस दिन राहु कुंभ राशि में और सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। पूर्णिमा के दिन सूर्य राहु से और चंद्रमा केतु से कुछ देशों में 10 डिग्री की दूरी पर रहेंगे, जिससे उन जगहों पर ग्रहण की स्थिति बनेगी।

चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं:

भारत में यह ग्रहण दिन में लगेगा, जिसके कारण चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। भारत में चंद्र ग्रहण के समय उजाला हो जाएगा और चंद्रास्त रहेगा, जिसके कारण यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में नहीं दिखने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। देश में सूतक काल नहीं लगने के कारण रक्षा बंधन का त्योहार बिना किसी बाधा के पूरे दिन मनाया जा सकेगा।

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चंद्र ग्रहण किन देशों में नजर आएगा:

चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई देगा।

चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्र ग्रहण की घटना को किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण का मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह, वृश्चिक, मकर, और कुंभ राशि के लिए अशुभ साबित हो सकता है। इस समय इन राशियों को नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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