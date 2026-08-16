28 अगस्त चंद्र ग्रहण: 12 राशियों पर पड़ेगा असर, इन राशियों के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव
अगस्त के आखिरी सप्ताह में लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण भावनाओं, रिश्तों, करियर और निजी जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने और लंबित मामलों को सुलझाने का मौका मिल सकता है।
Chandra Grahan 28 August 2026: अगस्त का आखिरी सप्ताह ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाला है। 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा। खगोलीय रूप से यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिषीय नजरिए से इस ग्रहण को भावनाओं, रिश्तों और जीवन में चल रही पुरानी स्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण का असर लोगों के मन और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर पड़ने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय व्याख्या के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों को पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने, किसी रिश्ते में अपनी स्थिति समझने या लंबे समय से चली आ रही उलझन को खत्म करने का मौका मिल सकता है। ग्रहण मीन राशि से जुड़ा बताया जा रहा है और इसका संबंध मीन-कन्या अक्ष से जोड़ा गया है। ऐसे में काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन, आराम, मानसिक शांति, जिम्मेदारियां और भावनात्मक स्थिति जैसे विषय चर्चा में रह सकते हैं।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय खुद पर ध्यान देने वाला हो सकता है। कुछ पुराने मामलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत महसूस हो सकती है। काम के बीच आराम के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक दोस्तों और सामाजिक संबंधों को नए नजरिए से देख सकते हैं। कुछ लोगों से दूरी बढ़ सकती है, वहीं पुराने संपर्कों में से किसी का महत्व फिर समझ आ सकता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों का ध्यान करियर और कामकाज पर ज्यादा रह सकता है। नौकरी या पेशे से जुड़ी किसी स्थिति पर दोबारा विचार करने का मौका मिल सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय है। मन में चल रही किसी दुविधा को लेकर स्थिति धीरे-धीरे साफ हो सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को पैसों और साझा जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। किसी आर्थिक मामले को लेकर बातचीत या योजना में बदलाव हो सकता है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में बदलाव की स्थिति बन सकती है। अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की जरूरत समझना भी जरूरी होगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों को काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। लगातार काम करने के बजाय अपनी दिनचर्या में आराम के लिए भी जगह बनानी होगी।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों का ध्यान रचनात्मक काम, अपनी पसंद की गतिविधियों और निजी प्रोजेक्ट पर जा सकता है। लंबे समय से अधूरी पड़ी किसी इच्छा को पूरा करने की शुरुआत हो सकती है।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए घर-परिवार और निजी सुरक्षा से जुड़े विषय अहम हो सकते हैं। परिवार के किसी मामले पर गंभीर बातचीत की स्थिति बन सकती है।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए बातचीत, सीखने और संपर्क बढ़ाने का समय हो सकता है। किसी जरूरी बातचीत का असर आगे की योजना पर पड़ सकता है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को आर्थिक स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। आमदनी, खर्च और भविष्य की वित्तीय योजना को लेकर सोच में बदलाव आ सकता है।
मीन राशि
मीन राशि वालों पर इस ग्रहण का असर सबसे ज्यादा महसूस होने की बात कही जा रही है। अपनी पहचान, निजी लक्ष्य और रिश्तों में सीमाओं को लेकर सोच बदल सकती है। कोई पुराना भावनात्मक अध्याय खत्म कर आगे बढ़ने का मन बन सकता है।
क्या करना रहेगा बेहतर
ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ग्रहण के आसपास जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय अपनी स्थिति को समझना बेहतर रहेगा। अधूरे काम पूरे करने, दिनचर्या व्यवस्थित करने और खुद के लिए थोड़ा समय निकालने पर ध्यान दिया जा सकता है। अपनी भावनाओं को लिखना या शांत मन से विचार करना भी मददगार हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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