चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा-राहु का ग्रहण योग, इन 6 राशि वालों को रहना होगा सावधान
Chandra Grahan 28 August 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दिन चंद्रमा और राहु मिलकर ग्रहण योग बनाएंगे। ग्रहण योग के प्रभाव से 6 राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानें पंडित जी से इन राशियों पर प्रभाव।
Lunar Eclipse Unlucky Zodiac Signs 28 August 2026: 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन राहु और चंद्रमा मिलकर ग्रहण योग बनाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में होते हैं या दृष्टि डालते हैं, तब चंद्र ग्रहण योग या ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, जबकि राहु भय, भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, तो इसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर सबसे ज्यादा पड़ता है। साल के दूसरे और अंतिम चंद्र ग्रहण पर ग्रहण योग सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिन पर राहु-चंद्रमा का ग्रहण योग सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जानें चंद्र ग्रहण के दिन किन 6 राशियों के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे।
मेष राशि: प्रेम और संतान होगा प्रभावित
पंडित उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि पर चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। इस समय आपकी मानसिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। प्रेम और संतान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों को चंद्र ग्रहण के दिन धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। गुस्से या क्रोध पर नियंत्रण रखें।
सिंह राशि: वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव
सिंह राशि वालों की सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित होगी। इस समय आपके वैवाहिक जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं। गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। वाणी कटु या कठोर हो सकती है। किसी अपने के शब्दों से ठेस पहुंच सकती है। धन की स्थिति में बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
कन्या राशि: पार्टनरशिप में हो सकती है परेशानी
कन्या राशि वालों को इस समय पार्टनरशिप में अचानक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत से बचें। बिजनेस करने वालों को पेपर पर साइन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। इसलिए कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर ही लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
धनु राशि: मान-प्रतिष्ठा पर पहुंच सकती है ठेस
धनु राशि वालों के मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। इस समय आपकी अपनी छवि खराब नहीं हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेवजह के झगड़े या विवाद से बचें। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ उलझने से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें और किसी के कहने या आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लें।
कुंभ राशि: शारीरिक परेशानी संभव
कुंभ राशि वालों को शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं। दांपत्य जीवन में भी उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। जीवनसाथी की भावनाओं को नजर अंदाज नहीं करें और फीलिंग्स का खास ख्याल रखें। इस समय लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। धन के लेन-देन में सतर्कता बरतने से होने वाला नुकसान टल सकता है। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा या कंधे से ऊपरी भाग में परेशानी हो सकती है।
मकर राशि: धन के मामले में सावधानी
मकर राशि वालों को भी धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों का लेनदेन नहीं करें। परिवार से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। व्यापारिक उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट-चपेट लगने की आशंका है। परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, इसलिए यह समय बहुत संभलकर पार करने की आवश्यकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान