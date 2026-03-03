चंद्र ग्रहण के पीछे राहु-केतु की रहस्यमयी कहानी: क्या सच में ग्रस लिया जाता है चांद? पढ़ें पूरी कथा

Hindustan Hindi News
Mar 03, 2026 12:52 pm IST
आज, 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो भारत में ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। खगोलीय रूप से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे राहु-केतु से जोड़ा जाता है।

आज, 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो भारत में ‘ग्रस्तोदय’ रूप में दिखाई देगा। खगोलीय रूप से यह एक सामान्य घटना है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे राहु-केतु से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय संवेदनशील माना जाता है। सूतक काल में शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं। लोग मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर स्मरण को प्राथमिकता देते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान की गई साधना का फल विशेष होता है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इससे किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकलने का प्रमाण नहीं है।

आज के ग्रहण का समय और स्थिति- भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर करीब 3:20 बजे होगी। ग्रहण का मध्य समय शाम 5:05 बजे के आसपास है और मोक्ष यानी समाप्ति शाम 6:48 बजे मानी जा रही है। हालांकि भारत में यह ग्रहण चंद्रोदय के बाद ही दिखाई देगा, इसलिए लोग केवल इसका अंतिम चरण देख पाएंगे। इसी कारण इसे ‘ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण’ कहा जा रहा है।ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सुबह लगभग 6:20 बजे से सूतक काल प्रभावी हो गया है, जो ग्रहण समाप्ति तक रहेगा।

पौराणिक कथा: समुद्र मंथन, स्वरभानु और राहु-केतु की पूरी कहानी

चंद्र ग्रहण को लेकर जो सबसे प्रसिद्ध कथा मिलती है, वह समुद्र मंथन से जुड़ी है। यह प्रसंग विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित मिलता है। इस कथा में सिर्फ राहु-केतु की उत्पत्ति ही नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संघर्ष की पूरी झलक मिलती है।

समुद्र मंथन की शुरुआत- कहानी की शुरुआत तब होती है जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इंद्र को एक श्राप मिला था, जिसके कारण देवताओं का तेज क्षीण हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता मांगी। विष्णु ने कहा कि अमरत्व और शक्ति पाने का एक ही उपाय है- क्षीर सागर का मंथन। लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इसलिए असुरों के साथ समझौता किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता नाग की पूंछ की ओर और असुर उसके फन की ओर खड़े हुए। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक-एक कर कई दिव्य वस्तुएं निकलीं- देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और अंत में अमृत कलश।

अमृत को लेकर विवाद- अमृत निकलते ही देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए उतावले हो गए। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अजेय हो जाते। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया- अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री का रूप। मोहिनी ने कहा कि वह सबको बराबर अमृत बांटेगी, लेकिन शर्त यह थी कि कोई भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। असुर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और बिना सोचे मान गए। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन चालाकी से वह अमृत केवल देवताओं को दे रही थीं।

स्वरभानु की चालाकी- असुरों में एक अत्यंत बुद्धिमान दानव था- स्वरभानु। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना रूप बदल लिया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब मोहिनी अमृत बांट रही थीं, तब स्वरभानु को भी अमृत मिल गया और उसने उसे पी लिया। लेकिन सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत किया। तभी विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया।

राहु और केतु की उत्पत्ति- स्वरभानु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसलिए उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। उसका सिर ‘राहु’ कहलाया और धड़ ‘केतु’। दोनों को आकाश में स्थान मिला। इन्हें ‘छाया ग्रह’ कहा गया क्योंकि इनका भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन प्रभाव शक्तिशाली था।

क्यों लगाते हैं ग्रहण?- मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु की पहचान उजागर की थी, इसलिए राहु-केतु उनसे शत्रुता रखते हैं। बदला लेने के लिए राहु समय-समय पर सूर्य या चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। जब राहु चंद्रमा को पकड़ता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन चूंकि उसका धड़ नहीं है, वह चंद्रमा को पूरी तरह निगल नहीं पाता और कुछ समय बाद चंद्रमा फिर से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि ग्रहण कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है।

ज्योतिषीय नजरिया: राहु-केतु असल में क्या हैं?

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि गणितीय बिंदु हैं। जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य के पथ को काटती है, वही बिंदु राहु और केतु कहलाते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन बिंदुओं के आसपास एक सीध में आ जाते हैं, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि ग्रहण राहु-केतु के कारण लगता है।

वैज्ञानिक कारण: आज का ग्रहण क्यों लग रहा है?- विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आज का ग्रहण आंशिक है, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से को ढक रही है। पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण संभव होता है, क्योंकि उसी समय सूर्य और चंद्रमा आमने-सामने होते हैं। कभी-कभी ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर गुजरती सूर्य की किरणों के कारण होता है, जिसे आम भाषा में “ब्लड मून” कहा जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

