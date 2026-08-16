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चंद्र ग्रहण 12 दिन बाद, इतने बजे से ग्रहण शुरू, क्या भारत में देगा दिखाई?

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CHANDRA GRAHAN 2026 LUNAR ECLIPSE Time 2026 : साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुछ देशों में दिखाई देगा और कुछ देशों में यह नजर नहीं आएगा। इसे “ब्लड मून” के नाम से भी जाना जाएगा। ये ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।

CHANDRA GRAHAN 2026 LUNAR ECLIPSE Time on 28 August grahan kab shuru hoga ECLIPSE in india
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

CHANDRA GRAHAN 2026 LUNAR ECLIPSE Time, चंद्र ग्रहण 2026 : इस साल रक्षा बंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। सावन के आखिरी दिन पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सावन की पूर्णिमा तिथि पर साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षा बंधन का पर्व भी मनाया जाता है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुछ देशों में दिखाई देगा और कुछ देशों में यह नजर नहीं आएगा। इसे “ब्लड मून” के नाम से भी जाना जाएगा। ये ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 के दिन लगने जा रहा है। आइए जानते हैं इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब, कहां और कैसा नजर आने वाला है -

चंद्र ग्रहण 12 दिन बाद, इतने बजे से ग्रहण शुरू, क्या भारत में देगा दिखाई?

कितने बजे से चंद्र ग्रहण लगेगा?

भारतीय समय के अनुसार, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 8 बजकर 04 मिनट से शुरू हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति सुबह में 11 बजकर 22 मिनट पर होगी। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह में 9:43 मिनट पर अपने चरम पर होगा।

कहां- कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण 2026?

इस साल का आंशिक चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप, पूर्वी प्रशांत, और अफ्रीका के क्षेत्रों में दिखाई देगा।

कैसा होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

इस साल का आंशिक चंद्र ग्रहण लगने पर आसमान में चांद लाल या नारंगी रंग का दिखाई देगा। इस साल का चंद्र ग्रहण एक बहुत ही गहरा आंशिक ग्रहण होगा। पृथ्वी की सबसे गहरी छाया से चंद्रमा की सतह का लगभग 96.2% हिस्सा गुजरेगा।

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भारत में नजर आएगा चंद्र ग्रहण?

अगस्त 2026 का यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा।

रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रक्षा बंधन पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। राखी बांधने के शुभ मुहूर्त पर इस चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। पूजा- पाठ, व्रत- त्योहार अपने निर्धारित शुभ मुहूर्त में बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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