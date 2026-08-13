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28 अगस्त को चंद्र ग्रहण, कुंभ राशि में होगा ग्रहण का असर; इन राशियों के लिए रहेगा खास, यहां जानें सबकुछ

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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28 अगस्त 2026 को कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ज्योतिष के अनुसार कुंभ, सिंह, मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। नौकरी, धन, रिश्तों और मानसिक स्थिति के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Kya Chandra Grahan Raksha Bandhan par lagega Lunar Eclipse Date 2026 Chandra Grahan bharat me dikhega
Kya Chandra Grahan Raksha Bandhan par lagega

Chandra Grahan 2026: अगस्त का महीना ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से काफी खास है। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के बाद अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में पड़ेगा। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। ऐसे में इस ग्रहण को लेकर कई राशियों के जातकों के मन में सवाल हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा।

खगोलीय गणना के अनुसार 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इसका अधिकतम चरण सुबह करीब 9:42 बजे रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत सरकार के पंचांग संबंधी आधिकारिक दस्तावेज में भी 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण को भारत में अदृश्य बताया गया है।

कुंभ राशि में पड़ेगा चंद्र ग्रहण

ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा कुंभ राशि में करीब 10 डिग्री पर रहेगा और शतभिषा नक्षत्र में होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। इस वजह से ज्योतिषाचार्य इस ग्रहण को मानसिक स्थिति, सोच-विचार, सामाजिक जीवन और महत्वपूर्ण फैसलों से जोड़कर देख रहे हैं।

हालांकि किसी व्यक्ति पर ग्रहण का प्रभाव केवल उसकी राशि देखकर तय नहीं किया जा सकता। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, लग्न और ग्रहों के गोचर को भी देखना पड़ता है। इसलिए राशिवार फल को सामान्य ज्योतिषीय आकलन के तौर पर ही देखना चाहिए।

इन राशियों पर पड़ सकता है असर

कुंभ राशि- चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है। मन में चल रही किसी उलझन का समाधान खोजने की कोशिश हो सकती है। कामकाज से जुड़े किसी पुराने विषय पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। बातचीत के दौरान संयम रखना फायदेमंद रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को भी महत्वपूर्ण समझौते या फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए।

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। अचानक खर्च सामने आ सकता है। निवेश से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना बेहतर होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से समय महत्वपूर्ण हो सकता है। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का विचार चल रहा है तो फैसले से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों का ध्यान परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर रह सकता है। भावनात्मक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का मौका मिल सकता है।

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क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही राशिवार भविष्यवाणियों के आधार पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए।

धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के बाद स्नान, दान और जरूरतमंदों की मदद को शुभ माना जाता है। चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का जाप भी किया जाता है। हालांकि किसी विशेष उपाय को करने से पहले कुंडली के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।

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भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण

28 अगस्त का आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके दौरान सामान्य रूप से दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां सूतक मानने को लेकर भी धार्मिक परंपराओं में अलग-अलग मत हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार या परंपरा के अनुसार निर्णय लेना उचित रहेगा। उपलब्ध खगोलीय जानकारी के अनुसार भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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