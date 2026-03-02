Chandra Grahan 2026 live update: चंद्र ग्रहण कल 3 मार्च को लगेगा, जानें सूतक कब से लगेंगें, मंदिरों के कपाट होंगे बंद

chandra grahan

Chandra Grahan Kab lagega march 2026: 3 मार्च को चंद्रग्रहण जो लग रहा है, अपने तरह का खास होगा, इस दिन चंद्र ग्रहण तो है ही साथ ही ब्लड मून भी दिखेगा और इसके बाद 2028 में नए साल के मौके पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा? धरती पर ऐसा नजारा देखने के लिए आपको दो से तीन साल इंतजार करना होगा। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लग रहा है, इस दिन ग्रहण होने के कारण व्रत वाली पूर्णिमा एक दिन पहले होगी, इस दिन सुबह स्नान और दान कू पूर्णिमा होगी। आपको बता दें कि एक बार जब चांद पृथ्वी की गहरी छाया (अम्ब्रा) से बाहर आ जाता है, तो पूर्णचंद्रग्रहण फिर आगे आने वाले तीन सालों में नहीं होता है। लगभग तीन वर्षों तक कोई पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा। अब इस तरह का नजारा आप अगले साल 2028 में ही ले सकेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिषिय दृष्टि से यह ग्रहण खास माना जाएगा। यह ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है। इसके अलावा इस समय ग्रहों की स्थिति भी बहुत खास है। इस समय कुंभ राशि में मंगल, सूर्य, राहु, शुक्र और बुंध ग्रह विराजमान हैं। इससे कई राशियों के लिए बहुत खास समय रहेगा। कब से लगेगा सूतक काल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण का संबंध राहु और केतु से है, जो चंद्रमा को ग्रास बना लेते हैं, इसलिए इसमें सूतक काल बहुत खास माना जाता है। भारत में माना जाता है कि जब ग्रहण लगने वाला होता है, तो इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस काल में भगवान को छूने और पूजा और भोजन आदि के विशेष नियम होते हैं। इन नियमों को खास तौर पर माना जाता है। आपको बता दें कि भारत में लगने वाले इस चंद्रग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। इश बार चंद्रमा जब उदय होगा, तो ग्रहण लगा हुआ होगा, इसलिए इसे ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण कहा जा हा है। चंग्रग्रहण के सूतक काल में विशेष नियम बच्चों, बीमारों और वृद्धों पर लागू नहीं होते हैं।

2 Mar 2026, 12:30:14 PM IST Chandra Grahan live 2026:चंद्र ग्रहण के बाद पितरों के लिए भी दान Chandra Grahan live 2026: चंद्र ग्रहण के बाद पितरों के लिए भी दान किया जाता है। इस दौरान भोजन, कपड़े, छाता, जूते , चप्पल आदि पितरों लिए भी दान करना उत्तम माना जाता है। इसकेअलावा अपनी राशि पर ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए दान करते हैं।

2 Mar 2026, 12:21:44 PM IST Chandra Grahan live 2026: चंद्र ग्रहण 2026के टाइमिंग से जुड़ी जानकारी भी जान लें Chandra Grahan live 2026: चन्द्र ग्रहण कब (चन्द्रोदय के साथ) - 3 मार्च 2026, 06:26 पी एम, इसी समय इसका स्पर्श काल, चन्द्र ग्रहण समाप्त - 06:46 पी एम या चंद्रग्रहण का मोक्ष काल

2 Mar 2026, 11:51:11 AM IST Chandra Grahan 2026 live: चंद्रग्रहण से जुड़े नियम जानते हैं आप Chandra Grahan 2026 live: धर्मसिन्धु में ग्रहण से जुड़े नियम बताए गये हैं. जिसे के अनुसार इसमें भोजन करना, भोजन पकाना, सोना, शुभ कार्य करना, देव प्रतिमा का स्पर्श करना, तेल-मालिश करना, बाल-नाखून काटना, शारीरिक संबंध बनाने जैसे कार्य वर्जित हैं। कुल मिलाकर इस समय भगवान के नाम का जाप करना चाहिए।

2 Mar 2026, 11:45:32 AM IST Chandra Grahan 2026 live: कहां सबसे अच्छे चांस होंगे ग्रहण के दिखने के Chandra Garahn 2026: देश के पूर्वोत्तर के हिस्सों में ग्रहण के दिखने के अच्छे चांस होंगे। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल में लोग इसे अच्छे से देख पाएंगे, इसके अलावा यूपी और दिल्ली में भी यह देखा जा सकेगा। ग्रहण 6.47 पर खत्म हो जाएगा और इसके बाद सूतक काल भी खत्म हो जाएगा।

2 Mar 2026, 11:38:08 AM IST chandra Grahan 2026 live: चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें chandra Grahan 2026 live: चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ये काम करने हैं

चंद्रग्रहण के दौरान ॐ सोम सोमाय नम का जाप करें। ग्रहण के बाद सबसे पहले साफ सफाई होती है और फिर स्नान करके भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद आप अपनी राशि के अनुसार चीजों का दान करें। चंद्रग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण का सूतक लग जाने के बाद मंदिरों को बंद कर दें।

2 Mar 2026, 11:33:17 AM IST Chandra Grahan Sutak time : कब लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक Chandra Grahan Sutak time : कल इस चंद्रग्रहण का सूतक लगेगा, इस ग्रहण के लिए सूतक का समय सुबह 6.30 मिनट से शुरू होगा। आपको बता दें कि सूतक काल से पहले ही घरों में खाने में तुलसी के पत्ते डालकर रखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे खाना दूषित नहीं होता है। इसलिए सूतक काल का समय का ध्यान रखें और मंदिरों के पट बंद कर दें।