Chandra Grahan 2026: घर में रखे हैं लड्डू गोपाल, तो ग्रहण खत्म होने के बाद जरूरी है ये काम
ग्रहण काल को सूतक का समय माना जाता है, जिसमें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र का शुद्धिकरण, स्नान और पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही घर में लड्डू गोपाल की विशेष देखभाल और शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में ग्रहण काल को सूतक का समय माना जाता है, जिसमें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र का शुद्धिकरण, स्नान और पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे संतान सुख, परिवार में शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ग्रहण समाप्ति के बाद लड्डू गोपाल के लिए जरूरी काम और उनकी विधि।
ग्रहण समाप्ति का समय और प्रारंभिक शुद्धि
3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण शाम 6:47 बजे समाप्त होगा। ग्रहण मोक्ष के तुरंत बाद शुद्धि शुरू करें। सबसे पहले सभी घर के सदस्य स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। ग्रहण के दौरान पहने वस्त्र बदल दें। स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और लड्डू गोपाल के स्थान पर गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल में थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर छिड़काव करने से ऊर्जा और शुद्ध होती है। यह पहला कदम घर की नकारात्मकता को दूर करने का है।
लड्डू गोपाल की मूर्ति का शुद्धिकरण
ग्रहण के दौरान बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र को छूना वर्जित माना जाता है। समाप्ति के बाद सबसे पहले मूर्ति का स्थान साफ करें। गंगाजल मिले जल से मूर्ति का अभिषेक (स्नान) करें। मूर्ति को नए या धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि मूर्ति पर कोई वस्त्र नहीं है, तो सफेद या पीला वस्त्र चढ़ाएं। शुद्धिकरण के बाद मूर्ति को नया स्थान या वही स्थान पर स्थापित करें। यह कार्य बाल गोपाल की दिव्य ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है और घर में संतान सुख व शांति लाता है।
भोग लगाना और आरती उतारना
शुद्धिकरण के बाद लड्डू गोपाल को ताजी मिठाई (जैसे लड्डू, पेड़ा या खीर) या फलों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गोपालाय नमः' मंत्र का जप करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती और धूप दिखाएं। लड्डू गोपाल की आरती उतारें। आरती में भगवान से परिवार की सुरक्षा, संतान की उन्नति और घर में सुख-शांति की प्रार्थना करें। भोग का प्रसाद परिवार के साथ ग्रहण करें। यह कार्य मां लक्ष्मी और बाल गोपाल की कृपा बनाए रखता है।
ग्रहण के बाद विशेष पूजा और दान
ग्रहण समाप्ति के बाद बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद गरीबों या जरूरतमंद को दान दें। दान से पुण्य बढ़ता है और ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहता है। घर में लड्डू गोपाल की पूजा नियमित रूप से जारी रखें।
घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के टिप्स
ग्रहण के बाद घर में लोबान या गुग्गल का धुआं दिखाएं। होलिका की राख से तिलक लगाएं। घर के कोनों में गंगाजल छिड़कें। बाल गोपाल के सामने रोजाना फूल और दीपक अर्पित करें। परिवार के साथ राम नाम जप या भजन करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नजर-दोष से स्थायी बचाव होता है।
ग्रहण समाप्ति पर लड्डू गोपाल की शुद्धि और पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 3 मार्च 2026 को विधि-विधान से ये काम करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष