Chandra Grahan 2026: घर में रखे हैं लड्डू गोपाल, तो ग्रहण खत्म होने के बाद जरूरी है ये काम

3 मार्च 2026 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही घर में लड्डू गोपाल की विशेष देखभाल और शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में ग्रहण काल को सूतक का समय माना जाता है, जिसमें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र का शुद्धिकरण, स्नान और पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे संतान सुख, परिवार में शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ग्रहण समाप्ति के बाद लड्डू गोपाल के लिए जरूरी काम और उनकी विधि।

ग्रहण समाप्ति का समय और प्रारंभिक शुद्धि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण शाम 6:47 बजे समाप्त होगा। ग्रहण मोक्ष के तुरंत बाद शुद्धि शुरू करें। सबसे पहले सभी घर के सदस्य स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। ग्रहण के दौरान पहने वस्त्र बदल दें। स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और लड्डू गोपाल के स्थान पर गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल में थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर छिड़काव करने से ऊर्जा और शुद्ध होती है। यह पहला कदम घर की नकारात्मकता को दूर करने का है।

लड्डू गोपाल की मूर्ति का शुद्धिकरण ग्रहण के दौरान बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र को छूना वर्जित माना जाता है। समाप्ति के बाद सबसे पहले मूर्ति का स्थान साफ करें। गंगाजल मिले जल से मूर्ति का अभिषेक (स्नान) करें। मूर्ति को नए या धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि मूर्ति पर कोई वस्त्र नहीं है, तो सफेद या पीला वस्त्र चढ़ाएं। शुद्धिकरण के बाद मूर्ति को नया स्थान या वही स्थान पर स्थापित करें। यह कार्य बाल गोपाल की दिव्य ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है और घर में संतान सुख व शांति लाता है।

भोग लगाना और आरती उतारना शुद्धिकरण के बाद लड्डू गोपाल को ताजी मिठाई (जैसे लड्डू, पेड़ा या खीर) या फलों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गोपालाय नमः' मंत्र का जप करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती और धूप दिखाएं। लड्डू गोपाल की आरती उतारें। आरती में भगवान से परिवार की सुरक्षा, संतान की उन्नति और घर में सुख-शांति की प्रार्थना करें। भोग का प्रसाद परिवार के साथ ग्रहण करें। यह कार्य मां लक्ष्मी और बाल गोपाल की कृपा बनाए रखता है।

ग्रहण के बाद विशेष पूजा और दान ग्रहण समाप्ति के बाद बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाकर 108 बार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद गरीबों या जरूरतमंद को दान दें। दान से पुण्य बढ़ता है और ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहता है। घर में लड्डू गोपाल की पूजा नियमित रूप से जारी रखें।

घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के टिप्स ग्रहण के बाद घर में लोबान या गुग्गल का धुआं दिखाएं। होलिका की राख से तिलक लगाएं। घर के कोनों में गंगाजल छिड़कें। बाल गोपाल के सामने रोजाना फूल और दीपक अर्पित करें। परिवार के साथ राम नाम जप या भजन करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नजर-दोष से स्थायी बचाव होता है।

ग्रहण समाप्ति पर लड्डू गोपाल की शुद्धि और पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। 3 मार्च 2026 को विधि-विधान से ये काम करें।