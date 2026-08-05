चंद्र ग्रहण: 28 अगस्त को चंद्रमा पर शनि-राहु का मायाजाल रहेगा हावी, ये 4 राशियां रहें सतर्क

Lunar Eclipse Effect on Zodiac Signs 28 August 2026: 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई राशियों के लिए अशुभ माना जा रहा है। इस दिन चंद्रमा अपने कट्टर शत्रुओं के बीच फंसेगे, जिसका देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

Chandra Grahan Negative Effect 2026 Horoscope: 28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। मान्यता है कि राहु और केतु बदला लेने के लिए चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को ढकने (निगलने) की कोशिश करते हैं। चंद्र ग्रहण के काल को विपत्ति या संकट का समय माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। इस बार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा शनि की कुंभ राशि और राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा और शनि के बीच शत्रुता का संबंध है, जबकि राहु और चंद्रमा कट्टर शत्रु माने जाते हैं। इस तरह से चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा शनि और राहु के मायाजाल में फंसे रहेंगे। चंद्रमा के लिहाज से यह समय अत्यंत खराब या प्रतिकूल प्रभाव देने वाला सिद्ध हो सकता है। चंद्रमा के शनि की राशि और राहु के नक्षत्र में होने से चार राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। इन राशियों को इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी।

किस तरह के मिलेंगे परिणाम: पंडित उपाध्याय बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा के शनि की कुंभ राशि और राहु के शतभिषा नक्षत्र में होने से लोगों में मानसिक तनाव हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी। इस समय भूमि, भवन और वाहन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिश्तों में अनबन या गलतफहमी बढ़ सकती है। गृह कलह के संकेत हैं। सीने में विकार से जुड़े परेशानी हो सकती है।

चंद्र ग्रहण का इन 4 राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव: एस्ट्रोलॉजर उपाध्याय ने बताया है कि चंद्रमा अपने कट्टर शत्रुओं शनि और राहु के बीच फंसेंगे, जिसका प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ेगा। यह समय कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए सबसे ज्यादा खराब हो सकता है। इस समय इन राशियों को हर मामले में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जानें कैसे मिलेंगे परिणाम।

कर्क राशि- कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। इस समय इस राशि को सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रक्तचाप बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। सिरदर्द, नेत्र विकार संभव है। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए किसी तरह के निवेश या लेन-देन से बचें। नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। गलत संगति में फंस सकते हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को धन संबंधी मामलों में खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय खर्च की अधिकता आपको मानसिक तनाव दे सकती है। परिवार में कलह के संकेत हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए यह समय शारीरिक तौर पर उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर भी नजर रखें। धन से जुड़ा कोई फैसला अचानक या जल्दबाजी में नहीं लें। बच्चों की सेहत पर नजर रखें। कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं।

मीन राशि- मीन राशि वाले इस समय कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला नहीं लें। निवेश से बचें। रुपए-पैसों का लेन-देन नहीं करें, वरना फंस सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। किसी काम को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वाद-विवाद में उलझ सकते हैं, इसलिए लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें।

चंद्रमा पर ग्रहण क्यों लगाते हैं राहु-केतु: पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु नामक राक्षस ने छल से अमृत पी लिया था। जिसका शिकायत भगवान विष्णु से सूर्य और चंद्रमा ने की थी। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर (राहु) और धड़ (केतु) अलग कर दिया था। इसी शत्रुता के कारण चंद्रमा पर पूर्णिमा के दिन राहु-केतु ग्रहण लगाते हैं।

भारत में कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण: चंद्र ग्रहण का कुल समय 05 घंटे 39 मिनट है। यह ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 06 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। जिस समय यह ग्रहण होगा, उस समय भारत में दिन होगा। इस वजह से चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा और ना ही सूतक काल मान्य होगा।