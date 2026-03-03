Chandra Grahan 2026: सूतक काल में नहीं बंद होता है देवघर का बैद्यनाथ धाम, जानिए कारण
अन्य मंदिरों में चंद्र ग्रहण के सूतक काल में कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन बैद्यनाथ धाम में सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर के पट ग्रहण काल में ही बंद होते हैं। आइए जानते हैं कारण।
3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए विशेष महत्व रखता है। अन्य मंदिरों में ग्रहण के सूतक काल में कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन बैद्यनाथ धाम में सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर के पट ग्रहण काल में ही बंद होते हैं। इस दिन शाम 4 बजे पट बंद होंगे और ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम साढ़े सात बजे के आसपास शृंगार पूजा के लिए फिर खुलेंगे। आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के पीछे के कारण और धार्मिक आधार।
बैद्यनाथ धाम में सूतक काल क्यों नहीं लगता?
बाबा बैद्यनाथ धाम में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के सूतक काल का प्रभाव नहीं माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यहां के ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के मस्तक पर चंद्रमा स्वयं विराजमान हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार, जहां भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा स्थित है, वहां चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लगता है। इसी वजह से देवघर में ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू होने की परंपरा लागू नहीं होती है। मंदिर के पट सूतक में नहीं बंद होते, बल्कि ग्रहण काल प्रारंभ होने पर ही बंद किए जाते हैं। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चंद्रमा की उपस्थिति इसे ग्रहण से मुक्त रखती है।
ग्रहण के दौरान पट बंद होने का समय
देवघर के बैद्यनाथ धाम में सूतक लागू नहीं होता, लेकिन ग्रहण काल में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। 3 मार्च 2026 को ग्रहण शाम 5:47 बजे से 6:48 बजे तक रहेगा। मंदिर प्रशासन ने सूचना जारी कर बताया है कि पट शाम 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण (गंगाजल अभिषेक, मूर्ति स्नान और विशेष पूजा) किया जाएगा। शुद्धिकरण पूरा होने के बाद शाम साढ़े सात बजे के आसपास श्रृंगार पूजा के लिए पट फिर से खोले जाएंगे।
ग्रहण काल में पूजा-अर्चना क्यों स्थगित रहती है?
ग्रहण के समय राहु-केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस दौरान पूजा-अर्चना, भोग लगाना और मूर्ति स्पर्श वर्जित माना गया है। बैद्यनाथ धाम में भी ग्रहण काल में नियमित पूजा स्थगित कर दी जाती है। यह परंपरा मंदिर की दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखने और भक्तों को किसी अनावश्यक प्रभाव से बचाने के लिए है। ग्रहण समाप्त होने के बाद विशेष शुद्धि और पूजन के पश्चात ही सेवा-पूजा पुनः शुरू होती है। इस दौरान भक्तों से घर पर ही नाम जप, ध्यान और बाबा का स्मरण करने की अपील की जाती है।
देवघर में इस दुर्लभ संयोग का उत्साह
इस साल होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा का संयोग बहुत दुर्लभ है। देवघर में बाबा नगरी में उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु इस ऐतिहासिक होली के साक्षी बनने को उत्सुक हैं। जहां एक ओर होलिका दहन की रात नकारात्मकता जल रही होगी, वहीं दूसरी ओर बैद्यनाथ धाम में बाबा की कृपा से भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से समय-सारिणी का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें?
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले गंगाजल से हाथ-मुंह धोएं। शाम साढ़े सात बजे के बाद शृंगार पूजा में शामिल होकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करें। घर पर होलिका की राख से तिलक लगाने से भी नजर दोष और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन दान-पुण्य, जप और प्रार्थना से विशेष पुण्य मिलता है। ग्रहण के बाद अगले दिन होली (धुलेंडी) मनाने के लिए तैयार रहें।
देवघर का बैद्यनाथ धाम ग्रहण के सूतक से मुक्त होने के कारण विशेष है। भक्तों को समय का ध्यान रखकर दर्शन की योजना बनानी चाहिए। घर पर ही बाबा का नाम जप से इस दिन का लाभ उठाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष