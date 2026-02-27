Lunar Eclipse 2026 horoscope: 3 मार्च को खंग्रास चंद्र ग्रहण, अचानक फैसले, अचानक खर्च, इन 6 राशियों के लिए क्या बदलाव ?
Chandra Grahan kab lagega Rashifal 2026 : 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा। धार्मिक दृष्टि से लेकर ज्योतिषी दृष्टि तक यह ग्रहणखास माना जा रहा है। ऐसे में जानते हैं, इस ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा।
Chandra Grahan kab lagega Rashifal 2026 : 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा। धार्मिक दृष्टि से लेकर ज्योतिषी दृष्टि तक यह ग्रहणखास माना जा रहा है। होली यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यह लग रहा है, तो और भी संभलने की जरूरत है। आपको बता दें कि ग्रहण 3 मार्च रो दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा । यह पूर्ण चंद्रग्रहण भारत में भी दिखेगा । भारत पर इसका असर होगा, वहीं राशियों पर भी इस ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, सूर्य की राशि सिंह में यह ग्रहण लग रहा है, और मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं, ऐसे में जानते हैं, इस ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा। अब समझते है कि मेष से लेकर कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा।
मेष राशि पर क्या होगा असर
आपको बता दें कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहण आर्थिक लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक खास ध्यान देना होगा आपकी लाइफ में इमोशनी दिक्कतें आ सकती हैं। पास्ट रिलेशनशिप आपको परेशान कर सकते हैं। कहीं पैसा लगानेसे पहले सलाह लें।
वृषभ राशि वालों को परिवार में खास ध्यान देना है
जो लोग घर में है, उनके लिए ऐसा समय आ सकता है, जहां आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा और आपको तुरंत फैसला लेना होगा, ऐसे में अपने आपको तैयार करें। प्रोपर्टी और हेल्थ को लेकर आपको खास ध्यान देना है।
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा समय?
मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाइफ में अच्छा लाह हो सकता है, आपको किसी काम के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, कुल मिलाकर आपको पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है, बिजनेसमैन के लिए समय अच्छा है। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके लिए परेशानी ला सकती है।
कर्क राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण के कारण खर्चे बढ़ेंगे
आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संभव है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाए रखें। आत्मविश्वास से काम लें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। धैर्य लाभ दिलाएगा।
सिंह राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण कैसा रहेगा
इस समय सिंह राशि वाले बैलेंस रखें और पॉजिटिव रहेंष आपको इस समय ईगो से हर हाल में बचना है। अपने आपको इस स्थिति में रखकर सोचना होगा कि आप कहां तक सही हैं। इमोशनली आपके सामने टेंशन वाली स्थिति आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें।
कन्या राशि वाले लापरवाही ना करें
कन्या वालों के सामने धैर्य बहुत खास रहेगा, आपको धैर्य रखना होगा। आपको डीप थिकिंग करनी होगी कि आप जो कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। आपके लिए हेल्थ बहुत खास रहेगी, आर्थिक मामले में और हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। पुरानी टेंशन भी आपको दिक्कत दे सकती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां