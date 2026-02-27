Hindustan Hindi News
Chandra Grahan 2026: साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण पर बिल्कुल ना करें ये काम,बढ़ सकती है मुसीबतें!

Feb 27, 2026 09:48 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 06:20 बजे से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, सूतक काल के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। साथ ही मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं।

Chandra Grahan 2026: साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण पर बिल्कुल ना करें ये काम,बढ़ सकती है मुसीबतें!

3 मार्च 2026 के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण का खास महत्व होगा, क्योंकि जिस दिन ग्रहण लग रहा है, उस दिन होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा भी है। ऐसे में इस ग्रहण का साया रंगों के पर्व होली पर भी रहेगा। यह भारत में दिखाई देगा। इस वजह से सूतक काल मान्य होगा। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण काल का समय बेहद अशुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों की मानें, तो ग्रहण के दौरान मानसिक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबिक वैज्ञानिक दृष्टि से मानें, तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो तब घटती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण को लेकर ज्योतिष दृष्टिकोण को मानने वाले, इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।

सूतक काल कब से होगा मान्य

3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण क 03:20 बजे से लग जाएगा, जबकि इसकी समाप्ति 06:46 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 06:20 बजे से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, सूतक काल के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। साथ ही मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं।

चंद्र ग्रहण के समय क्या न करें?
- धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के दौरान किसी बड़े निवेश, कारोबार या जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ना लें। मान्यता है कि इससे नुकसान या धन हानि होने की संभावना मानी जाती है।
- चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद भोजन ना करें।
- ग्रहण के समय कोई भी वस्तु या धातु न खरीदें। क्योंकि इस दौरान खरीदी गई वस्तुए अशुभ मानी जाती है।
- ग्रहण के समय वाहन लेकर बाहर न निकलें, घर पर ही रहें। बहुत जरूरी हो, तो ही निकलें।
- ग्रहण के दौरान किसी तरह के विवाद से बचना चाहिए। इससे मानसिक स्थिति अस्थिर हो सकती है, इसलिए ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
- ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- ग्रहण के दौरान सिर्फ भोजन खाने से ही नहीं बल्कि भोजन पकाने से भी बचना चाहिए।

क्या करें
- चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है।
- ग्रहण के दौरान आप “ॐ नमः शिवाय" या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें।
- साथ ही भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगाजल छिड़कें।
- ग्रहण के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखें और मन को सकारात्मक रखें।

चंद्र ग्रहण में इन वस्तुओं का करें दान
चंद्र ग्रहण के दिन दान का भी खास महत्व होता है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है। चलिए जानते हैं कि क्या दान करें-
- चंद्र ग्रहण के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। आप चावल, चीनी और दूध से बनी वस्तुएं जैसे मिठाई का दान कर सकते हैं।
- चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान कर सकते हैं।
- धन का दान कर सकते हैं।
- दीपदान भी करना शुभ होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan। हिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
