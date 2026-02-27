Chandra Grahan 2026: साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण पर बिल्कुल ना करें ये काम,बढ़ सकती है मुसीबतें!
शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 06:20 बजे से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, सूतक काल के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। साथ ही मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं।
3 मार्च 2026 के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण का खास महत्व होगा, क्योंकि जिस दिन ग्रहण लग रहा है, उस दिन होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा भी है। ऐसे में इस ग्रहण का साया रंगों के पर्व होली पर भी रहेगा। यह भारत में दिखाई देगा। इस वजह से सूतक काल मान्य होगा। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण काल का समय बेहद अशुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों की मानें, तो ग्रहण के दौरान मानसिक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबिक वैज्ञानिक दृष्टि से मानें, तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो तब घटती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण को लेकर ज्योतिष दृष्टिकोण को मानने वाले, इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।
सूतक काल कब से होगा मान्य
3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण क 03:20 बजे से लग जाएगा, जबकि इसकी समाप्ति 06:46 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 06:20 बजे से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, सूतक काल के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। साथ ही मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं।
चंद्र ग्रहण के समय क्या न करें?
- धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के दौरान किसी बड़े निवेश, कारोबार या जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ना लें। मान्यता है कि इससे नुकसान या धन हानि होने की संभावना मानी जाती है।
- चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद भोजन ना करें।
- ग्रहण के समय कोई भी वस्तु या धातु न खरीदें। क्योंकि इस दौरान खरीदी गई वस्तुए अशुभ मानी जाती है।
- ग्रहण के समय वाहन लेकर बाहर न निकलें, घर पर ही रहें। बहुत जरूरी हो, तो ही निकलें।
- ग्रहण के दौरान किसी तरह के विवाद से बचना चाहिए। इससे मानसिक स्थिति अस्थिर हो सकती है, इसलिए ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
- ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- ग्रहण के दौरान सिर्फ भोजन खाने से ही नहीं बल्कि भोजन पकाने से भी बचना चाहिए।
क्या करें
- चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है।
- ग्रहण के दौरान आप “ॐ नमः शिवाय" या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें।
- साथ ही भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगाजल छिड़कें।
- ग्रहण के दौरान घर में शांत वातावरण बनाए रखें और मन को सकारात्मक रखें।
चंद्र ग्रहण में इन वस्तुओं का करें दान
चंद्र ग्रहण के दिन दान का भी खास महत्व होता है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है। चलिए जानते हैं कि क्या दान करें-
- चंद्र ग्रहण के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। आप चावल, चीनी और दूध से बनी वस्तुएं जैसे मिठाई का दान कर सकते हैं।
- चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान कर सकते हैं।
- धन का दान कर सकते हैं।
- दीपदान भी करना शुभ होता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान