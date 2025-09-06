Chandra Grahan:कल 12:57 से पहले करें पूर्णिमा श्राद्ध, फिर चंद्रग्रहण सूतक, किस राशि पर भारी ग्रहण, उपाय, दान, जानें सब
Lunar eclipse, Chandra grahan kab lagega: कल रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका सूतक दोपहर यानी ग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा। अब कल श्राद्ध भी हैं और भाद्रपद पूर्णिमा भी। ऐसे में स्नान और दान सुबह कर लें।इस ग्रहण का असर भारत पर भी रहने वाला है।
Chandra grahan kab lagega: कल रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका सूतक दोपहर यानी ग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा। अब कल श्राद्ध भी हैं और भाद्रपद पूर्णिमा भी। ऐसे में स्नान और दान सुबह कर लें। भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़े धर्म-कर्म सूतक शुरू होने से पहले करना चाहिए। चंद्रग्रहण के सूतक के पहले ही तर्पण और श्राद्ध के कार्य हो जाएं। आपको बता दें कि पितृ पक्ष रविवार से शुरू हो जाएंगे, जो 21 सितंबर तक चलेंगे। 7 को चंद्र ग्रहण के सूतक के चलते पूर्णिमा का श्राद्ध 12:57 से पूर्व करना जरूरी है। क्योंकि 12:57 से ग्रहण के सूतक प्रारम्भ हो जायेंगे। यहां जानें ग्रहण से जुड़ी हर बात
सूतक से पहले ही कर लें दान-पुण्य का संकल्प
दान-पुण्य की सामग्री सूतक काल के पूर्व ही व्यवस्थित करके दान का संकल्प लेना चाहिए। मोक्ष के बाद पवित्र जल में स्नान कर देव-दर्शन और दान करें। दान में आप चावल चीनी, पैसे, गौ, भूमि, मेष राशि- लाल मसूर की दाल । वृषभ -सफेद चीज का दान, मिथुन राशि वालों को हरे रंग के वस्त्र,कर्क राशि -मिश्री युक्त दूध, सिंह राशि के लोग गुड़, कन्या राशि -हरी मूंग, तुला राशि - दूध, चावल और घी, वृश्चिक राशि -लाल रंग की चीजों, धनु राशि वालों को दाल, मकर-काले तिल, कुंभ -काले तिल और तेल, मीन -हल्दी का दान
ग्रहण किस राशि को सतर्क रहना होगा
यह ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, इसलिए इस ग्रहण से वृषभ, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है।
कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण और सूतक
चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर की रात लग रहा है।
चंद्र ग्रहण शुरू: 7 सितंबर की रात 9.56 बजे से
चंद्र ग्रहण का मध्य: रात 11.41 बजे रहेगा। इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण कब खत्म होगा: रात 1.26 बजे
कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण: ये चंद्र ग्रहण एशिया, हिन्द महासागर, अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, आस्ट्रेलिया और यूरोप
चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12.56 बजे से शुरू होगा और ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म होगा।
चंद्र ग्रहण देश के इन शहरों में आएगा नजर, देखें लिस्ट-
उत्तर भारत: दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ
पश्चिम भारत: मुंबई, अहमदाबाद, पुणे
दक्षिण भारत: चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि
पूर्व भारत: कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहटी
सेंट्रल भारत: भोपाल, नागपुर रायपुर
चंद्रग्रहण के सूतक काल में क्या करें, क्या नहीं
मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय में पूजा-पाठ, भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल के नियम बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं हैं। सूतक लगते ही ग्रहण की अवधि में खाने में उसमें कुशा, दूर्वा या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करें। स्नान और दान से पाप-दोष मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।सूतक लगते ही ग्रहण की अवधि में खाने में उसमें कुशा, दूर्वा या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करें। स्नान और दान से ग्रहण दोष समापत् होते हैं। सूतक काल में सोएं नहीं, इस समय स्नान दान पूजा पाठ ना करें। गर्भवती महिलाएं नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल ना करें।इस दौरान अपने अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना चाहिए। सूतक काल और ग्रहणके बाद घर और मंदिर की साफ सफाई करें। स्वयं स्नान करके साफ कपड़े पहनें। भगवान की पूजा करें और उनको भोग लगाएं।