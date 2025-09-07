Chandra Grahan Live : भगवान के विग्रह का स्पर्श वर्जित रहता है
Chandra Grahan Live : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में मंदिरों के द्वार बंद रहेंगे और भगवान के विग्रह का स्पर्श वर्जित होता है।
Chandra Grahan 2025 Live Updates: 7 September Lunar Eclipse in India Timing & Sutak Kaal
Chandra Grahan Live : आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से यह खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9 बजकर 58 मिनट पर होगा। इसका मध्य काल रात 11 बजकर 41 मिनट पर रहेगा और समाप्ति रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगी। इस तरह यह ग्रहण कुल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इस बार सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, यात्रा, धार्मिक आयोजन या भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल से सभी मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे।
Chandra Grahan Live : संपूर्ण भारत में दिखेगा चंद्र ग्रहण
Chandra Grahan Live : भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर रविवार को चन्द्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण सम्पूर्ण भारत में दृश्य होगा। ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9.58 बजे, मध्य 11.41 बजे और मोक्ष 8 सितंबर को रात 1.26 बजे होगा। ग्रहण से 9 घंटे पूर्व यानी दोपहर 12.58 बजे से सूतक काल आरंभ हो जाएगा।
Chandra Grahan Live : यह चंद्रग्रहण सरोस श्रृंखला 128 का हिस्सा है
Chandra Grahan Live : यह चंद्रग्रहण सरोस श्रृंखला 128 का हिस्सा है, जो चंद्रग्रहणों की एक दोहराव श्रृंखला होती है, जिसे ‘सुपरमून भी कहा जाता है। इस पूर्ण ग्रहण की अवधि लगभग 82 मिनट (1 घंटा 22 मिनट) होगी, जो इसे हाल के वर्षों के सबसे लंबे चंद्रग्रहणों में से एक बनाती है।
Chandra Grahan Live : आकाश में दिखेगी दुर्लभ खगोलीय घटना
Chandra Grahan Live : सात-आठ सितंबर की दरमियानी रात में आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इसे आम भाषा में ‘ब्लड मून या ‘कॉर्न मून कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में तब्दील होता नजर आ सकता है और यह नजारा लगभग डेढ़ घंटे तक स्पष्ट रूप से और नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा।
Chandra Grahan Live : देशभर के मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद
Chandra Grahan Live : हिन्दू मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में सूतक लगता है, जो ग्रहण से नौ घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और धार्मिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। आज देशभर में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जिस वजह से सूतक लगने से पहले यानी 12 बजकर 58 मिनट से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे।
Chandra Grahan Live : शनि की राशि कुंभ में लगेगा चंद्र ग्रहण
Chandra Grahan Live : साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा। इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में विराजमान होंगे। ऐसे में इसका असर देश-दुनिया में देखने को मिलने वाला है।
Chandra Grahan Live : कुछ ही घंटों में लगेगा सूतक
Chandra Grahan Live : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से प्रारंभ होकर ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, यात्रा, धार्मिक आयोजन या भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल से सभी मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे।
Chandra Grahan Live : भारत के इन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण:
Chandra Grahan Live : 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों के अलावा भी देश के कई अन्य हिस्सों में यह ग्रहण साफ नजर आएगा।
