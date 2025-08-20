7 सितंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जानें किन 5 राशियों को मिलेंगे शुभ फल

Chandra Grahan: साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण सितंबर में लगने वाला है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका धार्मिक प्रभाव भी पड़ता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा।

Chandra Grahan 2025 horoscope: साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण काल में सूर्य व चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनेगी। यूं तो चंद्रग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका मेष से लेकर मीन राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, कुछ राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा और इन राशियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही धन-संपदा में वृद्धि होगी और भूमि, भवन व वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। जानें सितंबर में लगने वाले चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ रहने वाला है। ग्रहण के प्रभाव से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश का फायदा मिलेगा। सेहत पहले से अच्छी होगी। मानसिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण का लाभ मिलेगा। इसके प्रभाव से आपको अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं।

3. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट-कचहरी में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।

4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों की यात्रा लाभकारी रहने वाली है। माता-पिता की सेहत में सुधार होगा। भूमि, भव व वाहन की खरीदारी संभव है। कार्यों से जुड़ी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी। यात्रा का योग बनेगा। परिवार सुख में वृद्धि के संकेत हैं।

5. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण का प्रभाव अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके धन में वृद्धि हो सकती है। भाई-बहन के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। नौकरी पेशा की स्थिति पहले से बेहतर होगी।