आज से अगले 2 दिन 6 राशियों की बुलंद रहेगी किस्मत, उच्च राशि में आ रहे चंद्रमा
Chandra gochar today: आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की राशि में चंद्रमा का गोचर अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जानें चंद्र गोचर से किन राशियों के शुरु होंगे अच्छे दिन।
वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को सबसे तेज गति से गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा किसी भी राशि में करीब 2 से ढाई दिन तक रहते हैं। 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार को चंद्रमा शाम के समय मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे और 29 अक्टूबर की शाम तक इसी राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि चंद्रमा का वृषभ गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं। चंद्रमा का वृषभ गोचर बहुत शांत, स्थिर और शुभ माना जाता है। इस दौरान मन शांत रहता है। धैर्य बढ़ता है और भावनाओं में उतार-चढ़ाव से राहत मिलती है। वृषभ राशि का चंद्र गोचर काल बहुत अनुकूल माना जाता है। पंडित जी के अनुसार, वृषभ राशि के चंद्रमा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिन्हें प्रॉफिट या लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। इस समय इन राशियों के पराक्रम में वृद्धि होगी। भौतिक सुख बढ़ेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जानें चंद्र गोचर का राशियों पर प्रभाव।
1. वृषभ राशि:
चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में होगा। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। व्यापार में स्थिति पहले से बेहतर होगी। रोजी-रोजगार में तरक्की रहेंगे। रिश्तों के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है।
2. कर्क राशि:
कर्क राशि के लिए यह समय लाभकारी साबित होगा। इस समय आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कारोबार में विस्तार संभव है। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, जिससे लाभ की संभावना है।
3. सिंह राशि:
सिंह राशि वालों को नौकरी चाकरी में तरक्की मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने के असर मिलेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे और आपकी तारीफ कर सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। आय के नए मार्ग खुलेंगे।
4. वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों को चंद्र गोचर के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापारिक पार्टरनशिप से जुड़ी परेशानी खत्म होगी। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट-कचहरी में सफलता हासिल हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।
5. कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों को भौतिक सुख-संपदा की प्राप्ति होगी लेकिन गृहकलह के भी संकेत हैं। इस समय आपके साहस और पराक्रम रंग लाएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
6. मीन राशि:
मीन राशि वालों की वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। किसी नए काम की शुरुआत लाभकारी हो सकती है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान