शनि की राशि में चंद्र गोचर, 3 दिन बाद से 7 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन
Chandrama makar gochar 2026: चंद्रमा शनि की मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर मेष से लेकर मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन कुछ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें शनि के प्रभाव वाले चंद्रमा मानसिक राहत देने के साथ शुभ फल देंगे।
Moon Transit in Capricorn: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। चंद्रमा हर दो-ढाई दिन में अपनी राशि में बदलाव करते हैं। पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 14 नवंबर 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे यानी 4 दिन बाद इस राशि में आएंगे और 17 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर व्यक्ति को जिम्मेदार, अनुशासित और गंभीर बताता है। इस समय लोग अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हैं। इस गोचर के प्रभाव कुछ जातकों को आर्थिक मामलों और करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जानें चंद्र गोचर से किन राशियों को लाभ के संकेत।
मेष राशि के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
चंद्र गोचर के प्रभाव से मेष राशि वालों का कार्यों में सफलता हासिल होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। धन लाभ के संकेत हैं। पुराने अटके धन की वापसी हो सकती है।
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लिए चंद्र गोचर लाभकारी रहेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, जिससे लाभ के संकेत हैं। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।
कर्क राशि के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के लिए चंद्र गोचर वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। इस समय आप जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
तुला राशि वालों के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि वालों की चंद्रमा गोचर से परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। धन-संपत्ति के मामलों में विजय मिल सकती है। आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए समय शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।
वृश्चिक राशि के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। व्यापार करने वालों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा।
मकर राशि के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि वालों के लिए चंद्र गोचर आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यक्तिगत योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे।
मीन राशि के लिए चंद्र गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि वालों के लिए आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। कामकाज की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों को कोई अच्छी डील मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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