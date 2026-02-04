चंद्र दोष के लक्षण क्या है? इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें

संक्षेप: कुंडली में चंद्र दोष दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिवजी की सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे चंद्र दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही आपको चंद्र देव की पूजा करनी चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र में 9 प्रमुख ग्रह माने गए हैं। कुंजली में हर एक ग्रह का अपना महत्व होता है। इन्हीं में से एक ग्रह चंद्रमा है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। ऐसे में अगर किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे मजबूत करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि चंद्र दोष के लक्षण क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है।

चंद्र दोष के लक्षण

जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या पाप ग्रहों (शनि, राहु, केतु, मंगल) की दृष्टि में आता है, तो इसे चंद्र दोष कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि चंद्र कमजोर स्थिति में होता है, तो उस व्यक्ति किी सोच, भावनाएं और निर्णय क्षमता सीधे प्रभावित होती हैं। इसके अलावा इंसान का स्वभाव परिवर्तन होने लगता है। जातक कभी-कभी अवसाद का शिकार हो जाता है। उसमें भावुकता के लक्षण नजर आने लगते हैं। चंद्र दोष में नींद की कमी होती है। किसी भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है। कहा जाता है कि चंद्र दोष से व्यक्ति को सर्दी, जुकाम बराबर परेशान करता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं।

चंद्र दोष के उपाय

कुंडली में चंद्र दोष दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिवजी की सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे चंद्र दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही आपको चंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला से 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः' मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा शिव मंदिर में जाकर हर सोमवार को शिवलिंग पर चांदी के लोटे से दूध चढ़ाने से सारे विकार खत्म होते हैं।

दान और शुभ रत्न

इसके साथ ही सोमवार के दिन व्रत रखने से चंद्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी सफेद वस्तुएं जैसे दही, सफेद कपड़े और चंदन का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा चंद्र ग्रह दोष समाप्त करने के लिए सोमवार के दिन मोती धारण करना चाहिए। माना जाता है कि मोती धारण करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है। मोती को चांदी में जड़वाकर पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसे सबसे छोटी उगली में धारण करना चाहिए।