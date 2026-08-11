चांदी किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? किन राशियों के लिए होती है अनुकूल, जानें धारण करने के लाभ
Which zodiac signs should wear silver: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी के मध्यम मूल्यवान धातु है। जिसके कारण यह ज्यादा उपयोग की जाती है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को चांदी पहननी चाहिए और किन राशियों को नहीं पहनना चाहिए।
Chandi kin rashiyon ko nahi pehna chahiye: चांदी को ज्योतिष शास्त्र में बहुत पवित्र, सात्विक, शांत और अच्छी धातु माना जाता है। चांदी अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाले गुणों से युक्त मानी जाती है। माना जाता है कि चांदी का उद्भव यानी प्रकट होना भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब व्यक्ति चांदी धारण करता है, तो उसका जल तत्व और कफ धातु इस धातु से नियंत्रित होता है। यह धातु व्यक्ति के मन पर भी असर डालती है। चांदी जिन लोगों को सूट करती है या जिन राशियों के लिए अनुकूल होती है उनकी कई परेशानियों को दूर करती है और बहुत सारे ग्रहों को अनुकूल भी कर सकती है। आइए जानते हैं कि चांदी किन राशियों के लिए अनुकूल होती है और किन राशियों को धारण नहीं करना चाहिए।
किस उंगली में चांदी धारण करना शुभ होता है:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली में पहनना उत्तम होता है। इसे सोमवार को धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। मन का संतुलन अच्छा होता है और मन की चिंताएं दूर होती हैं।
चांदी की चेन को धारण करने से क्या लाभ मिलता है:
चांदी की चेन को गले में धारण करने से वाणी शुद्ध होती है। जातक के हार्मोन्स संतुलित होने लगते हैं। चांदी का कड़ा कफ, वात और पित्त के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों को कोल्ड-कफ से जुड़ी दिक्कतें या गैस से जुड़ी परेशानी रहती है, उन्हें हाथ में चांदी का कड़ा धारण करना लाभ देता है।
इन राशियों के लिए चांदी धारण करना शुभ नहीं होता है:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आमतौर पर चांदी मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी नहीं मानी जाती है। यह राशियां अग्नि तत्व से संबंधित हैं।
किन राशियों के लिए चांदी पहनना होता है उत्तम:
जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए चांदी हमेशा उत्तम मानी जाती है। बाकी अन्य सभी राशियों वृषभ, कन्या, तुला, सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों को चांदी धारण करने से सामान्य परिणाम मिलते हैं।
चांदी धारण करने के लाभ:
चांदी धारण करने से व्यक्ति का मन मजबूत होता है। इसके साथ ही दिमाग स्थिर होता है। चांदी का सही प्रयोग करने से चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं जैसे मानसिक परेशानियां या तनाव दूर होता है। चांदी का ज्यादा संबंध चंद्रमा से है और कुछ संबंध शुक्र से माना जाता है। यह मन को प्रसन्न करती है।
चांदी के प्रयोग में क्या बरतें सावधानी:
चांदी के साथ सोना को विशेष दशाओं में ही मिश्रित करके धारण करना चाहिए। सोने के अलावा चांदी में अन्य कोई धातु नहीं मिलाना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा भावनात्म हैं, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी के गिलास में जल पीने से सर्दी-जुकाम की समस्या बेहतर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान