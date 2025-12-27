चांदी की बोतल में पानी पीने से मिलते हैं ये 3 बड़े फायदे, बस ना करें ये गलती

संक्षेप: आपने इन दिनों खूब सुना होगा कि चांदी की बोतल और ग्लास में पानी पीने से खूब फायदे होते हैं। हालांकि ये फायदा हर किसी को नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं?

Silver Water Bottle Benefits: ज्योतिष शास्त्र में जीवन में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। शास्त्र में तमाम तरह के धातुओं का विशेष महत्व बताया गया है और हर धातु का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। बात की जाए चांदी की तो कई लोगों को इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया जाता है। बता दें कि इसका संबंध चंद्रमा से होता है। इस ग्रह का जुड़ाव हमारी फीलिंग्स और मेंटल पीस से होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर या फिर अशुभ स्थिति में होती है तो उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। साथ ही जीवन में अस्थिरता और तनाव जैसी स्थिति बनती है। वहीं इस ग्रह की कमजोर स्थिति का सबसे आम लक्षण बैचैनी और नींद का खराब होना भी माना जाता है। ऐसे में ज्योतिष की ओर से उपाय के तौर पर ऐसे लोगों को चांदी के बर्तन, ज्वेलरी और बाकी चीजों का इस्तेमाल करने का सुझाव मिलता है।

देखा जाए तो चांदी के बर्तन के इस्तेमाल से ना सिर्फ मानसिक लाभ मिलता है बल्कि इससे स्वास्थ्य भी सही होता है। इन दिनों आपने चांदी के बोतल या फिर ग्लास में पानी पीने जैसी बातें खूब सुनी होंगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चांदी की बोतल या फिल ग्लास में पानी पीने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

चांदी की बोतल में पानी पीने के फायदे… मिलती है मानसिक शांति चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, उन्हें हमेशा बैचेनी सी महसूस होती है। साथ ही ऐसे लोगों को नींद कम आती है। वहीं ऐसे लोगों का मूड स्विंग्स भी खूब होता है। जब ऐसे लोग चांदी की बोतल या फिर ग्लास में पानी पीते हैं तो इनका मन ठंडा रहता है और उसे शांति मिलती है। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, उनके लिए भी चांदी के बर्तन के इस्तेमाल से राहत मिलती है।

महिलाओं के लिए है परफेक्ट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी स्त्री तत्व है और ऐसे में महिलाओं के लिए चांदी का इस्तेमाल फलदायी होता है। चांदी की बोतल या फिर ग्लास में पानी पीने से हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। इससे मेंटली काफी बैलेंस्ड रहते हैं। जो महिलाएं इमोशनल तौर पर कमजोर होती हैं उन्हें चांदी के बर्तन के इस्तेमाल का सुझाव दिया जाता है।

सुधरते है रिश्ते इसकी मदद से परिवार का माहौल शांत रहता है। चांदी की बोतल या फिर ग्लास में पानी पीने से रिश्ते स्मूदली चलते हैं। साथ ही पार्टनर के साथ गलतफहमियों की गुजांइश कम होती है। दरअसल मूड स्विंग्स के चलते रिश्तों में अपने आप दूरियां आने लगती हैं ऐसे में चांदी के बर्तन से निकली एनर्जी इन बाधाओं को दूर करने में काम आती है। ऐसे में परिवारिक माहौल सही होता है और लोगों के साथ इमोशनल तौर पर जुड़ाव भी बनता चला जाता है।

जरूर बरतें ये सावधानी चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दरअसल चांदी की तासीर ठंडी होती है और ऐसे में सर्दियों में इसका इस्तेमाल थोड़ा संभलकर करना चाहिए। बर्तन को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूटी हुई बोतल का इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे।