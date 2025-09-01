Chandra Grahan date : दिल्ली से लेकर गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, जानें कहां-कहां दिखेगा 7 सितंबर का चंद्रग्रहण

इस बार पितृपक्ष में शुरू और आखिर दोनों में ग्रहण लग रहा है। पहला चंद्र ग्रहण शुरू में लग रहा है और फिर दूसरा सूर्य ग्रहण समापन पर लग रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले भादो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा। वहीं पितृपक्ष के समापन अमावस्या यानी महालया के दिन सूर्यग्रहण लग रहा है। इस साल सितंबर का महीना बहुत खास होगा। सात सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा रविवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि 9:57 बजे, मध्य रात्रि 11:41 व मोक्ष रात्रि 1:27 बजे है। चंद्र ग्रहण में नौ घंटा पूर्व सूतक लग जाता है। इसलिए इस ग्रहण का सूतक सात सितंबर रविवार को दिन में 12:57 पर लगेगा, इससे पहले किए गए पितरों का श्राद्ध करना उत्तम रहेगा, इसके बाद सूतक में ये कार्य नहं किए जा सकते हैं। रविवार को लगा हुआ सूतक 7 सितंबर के रात्रि 1:27 पर खत्म होगा। अतः मंदिर का पट 8 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन साफ-सफाई के बाद सुबह में खोला जाएगा। इसके बाद ग्रहण से जुड़ा दान आदि किया जाएगा। इस दौरान देश अधिकतर मंदिरों के पट बंद रहेंगे।