Chand Kab Niklega: यूपी में आज कब दिखेगा चांद? जानें चांद निकलने का सटीक समय

संक्षेप: Chand Kab Niklega Up Mein : संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े संकटों के निवारण के लिए रखा जाने वाला सकट चौथ (संकष्टी चतुर्थी) का व्रत आज पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से माताएं निर्जल या फलाहार व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करती हैं

Follow Us on

Jan 06, 2026 11:22 am IST

Chand Kab Niklega Up Mein : संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े संकटों के निवारण के लिए रखा जाने वाला सकट चौथ (संकष्टी चतुर्थी) का व्रत आज पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से माताएं निर्जल या फलाहार व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करती हैं और अपनी संतान की रक्षा व उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत जितना कठिन होता है, उसका फल उतना ही शीघ्र और प्रभावशाली मिलता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, लेकिन माघ महीने की सकट चौथ को इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश ने अपने भक्तों को संकटों से मुक्ति का वरदान दिया था, इसी कारण इसे संकट निवारण का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से संतान से जुड़े कष्ट, मानसिक परेशानियां और पारिवारिक बाधाएं दूर होती हैं।

सकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। दिनभर उपवास रखने के बाद व्रती महिलाएं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती हैं। बिना चांद देखे व्रत खोलना शास्त्रसम्मत नहीं माना जाता। इसी कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं और परिवारजन चंद्रोदय के समय पर नजर बनाए हुए हैं।

पंचांग और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश में चंद्रमा रात करीब 8:50 से 9:05 बजे के बीच दिखने लगेगा। राज्य के अलग-अलग जिलों और शहरों में भौगोलिक स्थिति के कारण चंद्र दर्शन के समय में कुछ मिनट का अंतर संभव है, लेकिन अधिकतर जगहों पर रात 9 बजे के आसपास चांद दिखाई देने की संभावना है।

चंद्र दर्शन के साथ ही सकट चौथ का व्रत पूर्ण माना जाएगा और इसके बाद व्रती महिलाएं व्रत का पारण करेंगी। इसके साथ ही घर-परिवार में सुख-शांति और संतान के मंगल की कामना की जाएगी।

Moon Rise Time Today In UP, यूपी के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय-

लखनऊ – 8:56 PM

कानपुर – 8:54 PM

वाराणसी – 9:01 PM

प्रयागराज – 8:59 PM

आगरा – 8:51 PM

मेरठ – 8:52 PM

गाजियाबाद – 8:53 PM

नोएडा – 8:53 PM

गौतम बुद्ध नगर – 8:53 PM

मथुरा – 8:51 PM

अलीगढ़ – 8:52 PM

बरेली – 8:54 PM

मुरादाबाद – 8:53 PM

रामपुर – 8:54 PM

शाहजहांपुर – 8:55 PM

पीलीभीत – 8:56 PM

सीतापुर – 8:56 PM

हरदोई – 8:55 PM

लखीमपुर खीरी – 8:57 PM

उन्नाव – 8:55 PM

फैजाबाद (अयोध्या) – 8:58 PM

अंबेडकर नगर – 8:59 PM

बाराबंकी – 8:57 PM

गोंडा – 8:58 PM

बहराइच – 8:59 PM

श्रावस्ती – 9:00 PM

बलरामपुर – 8:59 PM

सुल्तानपुर – 8:59 PM

प्रतापगढ़ – 8:59 PM

कौशांबी – 8:58 PM

जौनपुर – 9:00 PM

आजमगढ़ – 9:01 PM

मऊ – 9:02 PM

बलिया – 9:03 PM

गाजीपुर – 9:02 PM

चंदौली – 9:01 PM

मिर्जापुर – 9:00 PM

सोनभद्र – 9:04 PM

भदोही – 9:00 PM

कुशीनगर – 9:03 PM

गोरखपुर – 9:02 PM

देवरिया – 9:03 PM

महाराजगंज – 9:04 PM

बस्ती – 9:01 PM

संतकबीर नगर – 9:01 PM

सिद्धार्थनगर – 9:02 PM

फिरोजाबाद – 8:51 PM

एटा – 8:52 PM

कासगंज – 8:52 PM