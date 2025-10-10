Chand Kab Niklega 10 October 2025 Moonrise Time Today karwa chauth vrat Chand Kab Niklega : भारत में यहां 8 बजे से पहले ही दिख जाएगा चांद, जाने आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Chand Kab Niklega : भारत में यहां 8 बजे से पहले ही दिख जाएगा चांद, जाने आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 05:35 PM
Chand Kab Dikhega : करवा चौथ में व्रत तोड़ने की परंपरा चांद की पूजा से जुड़ी होती है। शाम के समय जब चांद उदय होता है, महिलाएं खुली जगह या घर की छत पर खड़ी होकर छलनी में चांद को देखकर अपने पति का चेहरा निहारती हैं। इसके बाद दीपक जलाकर चांद की पूजा की जाती है और पति को पानी या जल देते हुए व्रत खोलने का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद महिलाएं पति के हाथ से पानी पीकर और फिर भोजन करके व्रत पूरा करती हैं। आज देश के कई हिस्सों में चांद 8 बजे से पहले ही दिखाई देगा, जिससे महिलाएं अपने व्रत को सही समय पर खोल सकेंगी। हर राज्य और शहर में चंद्रमा का उदय अलग-अलग समय पर होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शहर के सटीक चंद्रोदय समय को जानें। आज, 10 अक्टूबर 2025 को भारत के विभिन्न शहरों में चांद अलग-अलग समय पर दिखाई देगा। इस समय पर महिलाएं खुली जगह या घर की छत पर खड़ी होकर छलनी में चांद को देखकर अपने पति का चेहरा देखती हैं और व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं, 8 बजे से पहले किन शहरों में चांद निकल जाएगा-

गुवाहाटी 7:50 PM

श्रीनगर 7:58 PM

कोलकाता 7:42 PM

आइए जानते हैं, देश के अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद-

लखनऊ 8:09 PM

कानपुर 8:07 PM

प्रयागराज 8:05 PM

वाराणसी 8:04 PM

नोएडा 8:12 PM

मेरठ 8:10 PM

आगरा 8:06 PM

मुरादाबाद 8:08 PM

फैजाबाद 8:05 PM

देहरादून 8:13 PM

हल्द्वानी 8:12 PM

नैनीताल 8:11 PM

रुद्रपुर 8:12 PM

पौड़ी 8:10 PM

गढ़वाल गंगोत्री 8:08 PM

बागेश्वर 8:07 PM

चमोली 8:06 PM

पिथौरागढ़ 8:05 PM

हिमाचल प्रदेश

शिमला 8:17 PM

मनाली 8:19 PM

धर्मशाला 8:15 PM

मंडी 8:16 PM

कांगड़ा 8:15 PM

सोलन 8:17 PM

कालका 8:18 PM

चंबा 8:14 PM

किन्नौर 8:21 PM

हमीरपुर 8:16 PM

चंडीगढ़ 8:16 PM

अमृतसर 8:18 PM

लुधियाना 8:17 PM

पटियाला 8:16 PM

फरीदकोट 8:19 PM

जालंधर 8:17 PM

बठिंडा 8:18 PM

होशियारपुर 8:17 PM

मोगा 8:19 PM

फाजिल्का 8:20 PM

गुड़गांव 8:13 PM

फरीदाबाद 8:12 PM

करनाल 8:10 PM

पंचकुला 8:14 PM

रोहतक 8:11 PM

हिसार 8:09 PM

यमुनानगर 8:12 PM

महेंद्रगढ़ 8:08 PM

कैथल 8:10 PM

भिवानी 8:09 PM

पटना 7:58 PM

गया 7:56 PM

भागलपुर 7:55 PM

मुजफ्फरपुर 7:57 PM

दरभंगा 7:53 PM

आरा 7:56 PM

छपरा 7:54 PM

पूर्णिया 7:52 PM

सुपौल 7:53 PM

मधेपुरा 7:51 PM

जम्मू और कश्मीर

जम्मू 7:46 PM

श्रीनगर 7:42 PM

बानी 7:44 PM

रामबन 7:45 PM

पुंछ 7:43 PM

कठुआ 7:46 PM

अनंतनाग 7:41 PM

कुपवाड़ा 7:40 PM

बारामुल्ला 7:41 PM

डोडा 7:45 PM

जयपुर 8:12 PM

उदयपुर 8:16 PM

कोटा 8:13 PM

जोधपुर 8:18 PM

अजमेर 8:14 PM

बीकानेर 8:20 PM

अलवर 8:11 PM

भरतपुर 8:12 PM

नागौर 8:17 PM

सवाई माधोपुर 8:13 PM

भोपाल 8:10 PM

इंदौर 8:12 PM

ग्वालियर 8:09 PM

जबलपुर 8:08 PM

सतना 8:07 PM

उज्जैन 8:11 PM

रीवा 8:06 PM

सागर 8:08 PM

होशंगाबाद 8:10 PM

दमोह 8:07 PM

मुंबई 8:27 PM

पुणे 8:25 PM

नागपुर 8:22 PM

औरंगाबाद 8:24 PM

नाशिक 8:26 PM

कोल्हापुर 8:23 PM

ठाणे 8:27 PM

सोलापुर 8:25 PM

अमरावती 8:22 PM

भिवंडी 8:28 PM

