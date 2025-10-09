करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत पूर्ण करने के लिए शाम को चांद का इंतजार किया जाता है। भारत के हर राज्य में चांद निकलने का समय अलग-अलग रहेगा।

Thu, 9 Oct 2025 11:00 PM

करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत पूर्ण करने के लिए शाम को चांद का इंतजार किया जाता है। भारत के हर राज्य में चांद निकलने का समय अलग-अलग रहेगा। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में चांद रात 8 बजे के आसपास दिखाई देगा, उत्तराखंड में करीब 7:10 बजे, पंजाब में 8:10 बजे के आसपास और राजस्थान के शहरों में 8:20 बजे के आस-पास चांद दिखाई देगा। आइए जानते हैं, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, राजस्थान में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद-

यूपी- लखनऊ रात 8:13 बजे

कानपुर रात 8:13 बजे

इलाहाबाद रात 8:13 बजे

वाराणसी रात 8:13 बजे

आगरा रात 8:13 बजे

मेरठ रात 8:10 बजे

गोरखपुर रात 8:13 बजे

बरेली रात 8:13 बजे

झांसी रात 8:13 बजे

मुरादाबाद रात 8:13 बजे

उत्तराखंड- देहरादून रात 8:04 बजे

हरिद्वार रात 8:04 बजे

नैनीताल रात 8:04 बजे

हल्द्वानी रात 8:04 बजे

रुद्रपुर रात 8:04 बजे

रुड़की रात 8:04 बजे

काशीपुर रात 8:04 बजे

पिथौरागढ़ रात 8:04 बजे

टिहरी रात 8:04 बजे

चंपावत रात 7:09 बजे

पंजाब- चंडीगढ़ रात 8:08 बजे

लुधियाना रात 8:11 बजे

अमृतसर रात 8:14 बजे

जालंधर रात 8:14 बजे

बिहार- पटना रात 8:13 बजे

मुजफ्फरपुर रात 8:13 बजे

भागलपुर रात 8:13 बजे

गया रात 8:13 बजे

दरभंगा रात 8:13 बजे

बक्सर रात 8:13 बजे

पूर्णिया रात 8:13 बजे

सहरसा रात 8:13 बजे

समस्तीपुर रात 8:13 बजे

मधेपुरा रात 8:13 बजे

अररिया रात 8:13 बजे

किशनगंज रात 8:13 बजे

कटिहार रात 8:13 बजे

सुपौल रात 8:13 बजे

मुंगेर रात 8:13 बजे

नवादा रात 8:13 बजे

नालंदा रात 8:13 बजे

लखीसराय रात 8:13 बजे

जमुई रात 8:13 बजे

शेखपुरा रात 8:13 बजे

राजस्थान- जयपुर रात 8:22 बजे

जोधपुर रात 8:22 बजे

उदयपुर रात 8:22 बजे

बीकानेर रात 8:22 बजे

अलवर रात 8:00 बजे

झुंझुनूं रात 8:03 बजे

कोटा रात 8:03 बजे

सीकर रात 8:03 बजे

अजमेर रात 8:14 बजे