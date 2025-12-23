Hindustan Hindi News
चाणक्य नीति: इन 5 लोगों को सताना देता है अशुभ परिणाम, जीवन हो जाता है बर्बाद

चाणक्य नीति जीवन के हर पहलू पर व्यावहारिक और गहरी शिक्षा देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोगों को सताना या दुख देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से व्यक्ति का अपना जीवन बर्बाद हो जाता है।

Dec 23, 2025 08:32 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
चाणक्य नीति जीवन के हर पहलू पर व्यावहारिक और गहरी शिक्षा देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोगों को सताना या दुख देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से व्यक्ति का अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। कर्म फल का नियम बहुत कठोर है - जो दूसरों को कष्ट देता है, उसे कई गुना कष्ट भोगना पड़ता है। चाणक्य नीति में ऐसे 5 लोगों का उल्लेख है, जिन्हें सताने से अशुभ परिणाम मिलता है और जीवन नर्क बन जाता है। ये लोग समाज के कमजोर या पुण्यवान वर्ग हैं। इनसे दुर्व्यवहार करने से धन, स्वास्थ्य, सम्मान और सुख सब खो जाता है। आइए जानते हैं इन 5 लोगों के बारे में।

गरीब और असहाय व्यक्ति

आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'गरीब को सताने वाला कभी सुखी नहीं रहता।' गरीब या असहाय व्यक्ति को दुख देना, उसका हक मारना या अपमान करना सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसा करने से व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है और परिवार में कलह बढ़ती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि गरीब की दुआ से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसकी बददुआ से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। गरीब को सताने से कर्मों में बड़ा पाप लगता है और जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है।

महिलाएं और माता-पिता

चाणक्य नीति में महिलाओं और माता-पिता का विशेष सम्मान बताया गया है। महिला को सताना या अपमान करना व्यक्ति के कुल को कलंकित करता है। माता-पिता को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, इससे पितृ दोष लगता है और संतान सुख नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'जो माता-पिता को सताता है, उसका जीवन नर्क बन जाता है।' महिलाओं को सताने से घर में लक्ष्मी नहीं टिकती और रिश्ते बिगड़ते हैं। इनका अपमान करने से जीवन में अशांति और असफलता आती है।

गुरु या विद्वान व्यक्ति

गुरु, शिक्षक या विद्वान को सताना या अपमान करना बुद्धि का नाश करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है - 'गुरु का अपमान करने वाला कभी सफल नहीं होता।' गुरु को दुख देने से ज्ञान और विवेक नष्ट हो जाता है। करियर में रुकावटें आती हैं और निर्णय गलत होते हैं। विद्वान को सताने से व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है और जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ता है।

ब्राह्मण या साधु-संत

चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण या साधु को सताने वाला स्वयं नर्क में जाता है। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। साधु-संत भगवान के भक्त होते हैं। इनका अपमान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप बढ़ता है। चाणक्य नीति में वर्णित है कि ऐसे व्यक्ति का धन, स्वास्थ्य और परिवार सब बर्बाद हो जाता है। साधु की बददुआ से जीवन में बड़ा कष्ट आता है। इनका सम्मान करने से पुण्य मिलता है और जीवन सुखमय रहता है।

नौकर या सेवक

चाणक्य नीति में नौकर या सेवक को सताना भी अशुभ बताया गया है। ये लोग हमारे कार्यों में सहायता करते हैं। इन्हें दुख देना या हक मारना विश्वासघात है। इससे कर्मचारी या सहयोगी साथ छोड़ देते हैं और कार्यों में बाधा आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'सेवक को सताने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता है।' इससे घर में अशांति और व्यापार में हानि होती है।

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कमजोर या पुण्यवान लोगों को सताना जीवन को बर्बाद कर देता है। इनका सम्मान करें तो जीवन सुखमय और सफल हो जाता है। चाणक्य जी के ये सूत्र आज भी प्रासंगिक हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
