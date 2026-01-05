Hindustan Hindi News
चाणक्य नीति: सफलता के लिए जरूरी है मूर्ख बनना, चालाकी छिपाने का करना चाहिए नाटक

संक्षेप:

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए कभी-कभी मूर्ख बनना पड़ता है। अपनी चालाकी और बुद्धि को सबके सामने दिखाना नहीं, बल्कि छिपाकर रखना चाहिए।

Jan 05, 2026 02:13 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
चाणक्य नीति जीवन की कठोर सच्चाइयों को बहुत व्यावहारिक तरीके से सिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए कभी-कभी मूर्ख बनना पड़ता है। अपनी चालाकी और बुद्धि को सबके सामने दिखाना नहीं, बल्कि छिपाकर रखना चाहिए। अपनी चालाकी का नाटक ऐसा करें, जैसे कि आप मूर्ख हैं। इससे शत्रु ढीले पड़ जाते हैं और आप मौका पाकर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज के समय में भी यह नीति बहुत प्रासंगिक है। ऑफिस, व्यापार या रिश्तों में अपनी बुद्धि खुलकर दिखाने से लोग सतर्क हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि चालाकी छिपाकर रखने से सफलता आसानी से मिलती है। आइए विस्तार से समझते हैं।

मूर्ख बनने का अर्थ

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चालाकी सबके सामने नहीं दिखाता है। वह मूर्ख बनकर रहता है, ताकि शत्रु या प्रतिद्वंद्वी उससे सावधान न रहें। अगर आप अपनी योजना या बुद्धि खुलकर बताते हैं, तो लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं। मूर्ख बनना मतलब अपनी ताकत छिपाना है। चाणक्य नीति में उदाहरण है कि शेर अपनी ताकत नहीं दिखाता, चुपचाप शिकार करता है। ऐसे ही सफल व्यक्ति अपनी चालाकी का नाटक करता है और मौका मिलते ही काम पूरा कर लेता है। इससे सफलता निश्चित होती है।

शत्रु को कम आंकने का लाभ

चाणक्य कहते हैं कि जब आप मूर्ख बनते हैं, तो शत्रु आपको कमजोर समझते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। वे सतर्क नहीं रहते और गलती कर बैठते हैं। आप चुपचाप अपनी योजना पूरी करते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने से वह गलत निर्णय लेता है और आप आगे निकल जाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि चालाकी दिखाने से शत्रु मजबूत हो जाता है, लेकिन छिपाने से वह खुद हार जाता है। मूर्ख बनने का नाटक करने से दुश्मन की कमजोरी सामने आती है।

ऑफिस और व्यापार में उपयोग

आज के समय में ऑफिस पॉलिटिक्स या व्यापार में यह नीति बहुत काम आती है। अगर आप अपनी योजना या स्किल सबके सामने दिखाते हैं, तो लोग जलन करते हैं या तोड़ निकालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि चुपचाप काम करो, मूर्ख बनो। बॉस या सहकर्मी आपको कमजोर समझेंगे और आप मौका पाकर प्रमोशन या बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी को अपनी रणनीति ना बताएं। मूर्ख बनने का नाटक करें, तो सफलता आसानी से मिलती है और नुकसान कम होता है।

रिश्तों में चालाकी छिपाने का महत्व

रिश्तों में भी चाणक्य नीति लागू होती है। अपनी बुद्धि या योजना सबके सामने ना दिखाएं। लोग जलन या शोषण कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि चालाकी छिपाकर रखने से रिश्ते मजबूत रहते हैं और सफलता मिलती है। मूर्ख बनने का मतलब अहंकार त्यागना है। इससे लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपका सम्मान बढ़ता है। रिश्तों में नाटक करने से नुकसान नहीं, लाभ होता है।

मूर्ख बनना है बुद्धिमानी

चाणक्य नीति का सार है कि सफलता के लिए अपनी चालाकी छिपानी पड़ती है। मूर्ख बनने का नाटक करने से शत्रु हार जाते हैं और आप जीतते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बनकर रहता है। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। चालाकी दिखाने से नुकसान, छिपाने से लाभ होता है। इस नीति को अपनाएं तो जीवन में सफलता और सम्मान मिलेगा।

चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सफलता चालाकी दिखाने में नहीं, छिपाने में है। मूर्ख बनने का नाटक करें तो भाग्य चमकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

