चाणक्य नीति: पूरे जीवन परेशान रहते हैं ये लोग, कभी नहीं मिलता है सुख
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन की सच्चाई को बहुत ही कठोर लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा है। चाणक्य के अनुसार, तीन स्थितियां ऐसी हैं, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी जीवनभर परेशान रखती हैं और सुख की प्राप्ति नहीं होने देती हैं।
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन की सच्चाई को बहुत ही कठोर लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा है। एक प्रसिद्ध श्लोक में वे बताते हैं -
मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च।
दु:खिते सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति।।
अर्थात - मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण-पोषण करने से और दुखी व्यक्ति के साथ लगातार रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है और अवसाद में चला जाता है। चाणक्य के अनुसार ये तीन प्रकार के लोग या स्थितियां ऐसी हैं, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी जीवनभर परेशान रखती हैं और सुख की प्राप्ति नहीं होने देती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।
मूर्ख शिष्य को उपदेश देने की गलती
चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख शिष्य को बार-बार उपदेश देता है, समझाता है और सही-गलत का ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो वह खुद थक जाता है। मूर्ख शिष्य ना तो समझता है और ना ही सुधारता है, लेकिन गुरु का समय, ऊर्जा और मन लगातार बर्बाद होता रहता है। यह निरंतर असफलता का एहसास व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। कई बार अच्छे लोग दूसरों को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। चाणक्य की सलाह है कि योग्य शिष्य को ही ज्ञान दें, मूर्ख पर समय नष्ट ना करें।
दुष्ट स्त्री का भरण-पोषण करना सबसे बड़ा अभिशाप
चाणक्य ने दुष्ट या स्वार्थी स्त्री का पालन-पोषण करने को सबसे बड़ा दुख बताया है। अगर जीवनसाथी स्वभाव से क्रूर, धोखेबाज, झगड़ालू या स्वार्थी हो, तो उसके साथ रहना व्यक्ति के लिए जहर के समान है। ऐसी स्त्री ना तो घर में सुख देती है और ना ही मन की शांति। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री का भरण-पोषण करने वाला व्यक्ति दिन-रात परेशान रहता है, उसका धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति सब नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी संभव हो, दूर रहने का प्रयास करें।
दुखी व्यक्ति के साथ लगातार रहना आत्मघाती है
चाणक्य का तीसरा संकेत है - दुखी या नकारात्मक व्यक्ति के साथ निरंतर रहना। ऐसा व्यक्ति चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो या जीवनसाथी, उसकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे आपके मन को भी दुखी कर देती है। उसकी शिकायतें, निराशा और उदासी आपके ऊपर हावी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि पंडित या बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे साथी के प्रभाव में आकर अवसाद में चला जाता है। जीवन में सुख चाहते हैं, तो नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ रहें।
इनसे दूर रहने से जीवन में आता है सुख
चाणक्य नीति का मूल संदेश है, जीवन में सुख तभी संभव है, जब हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। मूर्ख शिष्य, दुष्ट जीवनसाथी और नकारात्मक व्यक्ति इन तीनों से दूरी बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं रहता। ये तीनों चीजें इंसान की शक्ति, धन और मानसिक शांति को चूस लेती हैं। इनसे दूर रहकर ही व्यक्ति अपनी बुद्धि, मेहनत और समय का सही उपयोग कर पाता है। आज के समय में भी यह नीति पूरी तरह लागू होती है।
चाणक्य नीति का ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि सुख बाहर से नहीं, बल्कि सही चुनाव और गलतियों से दूरी बनाने से मिलता है। इन तीनों स्थितियों से बचें और जीवन को सुखमय बनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
